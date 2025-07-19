Про це розповів речник Сил оборони південного напрямку Владислав Волошин. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ефір телеканалу "Ми – Україна".

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Що відомо про відйовані позиції ЗСУ на Запоріжжі?

За словами Волошина, українські військові діють тактично гнучко – заманюють окупантів у підготовлені пастки, а потім завдають удари у відповідь. Завдяки цьому вдалося відновити окремі позиції, які були раніше втрачені.

Не хочу відкривати багато інформації – але те, що у нас є: ми відновили певні позиції на деяких напрямках. Зокрема, неподалік Оріхова, де діють, доволі успішно, наші підрозділи. Ми відновили деякі позиції, їх небагато, але ми не лише намагаємось стійко утримувати територію, але й проводити контратаки, невеликі контрнаступальні дії – і успіхи є,

– розповів Волошин.

Нагадаємо, за словами Волошина, Путін доручив мобілізувати додатково 30 тисяч росіян, один з полків приєднався до окупантів на півдні України.