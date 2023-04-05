ВСУ отразили более 60 атак противника, какая ситуация в Бахмуте: карта боевых действий за 5 апреля
Россия продолжает попытки наступать на территорию Украины. Враг дальше пытается захватить Бахмут.
24 Канал проанализировал данные Генштаба ВСУ и карту DeepState, чтобы понять, как изменилась ситуация на фронте.
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Какая ситуация на фронте
Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – в течение суток было отражено более 60 атак противника,
– рассказали в Генштабе.
По данным военного командования, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
Кроме этого, враг нанес 3 ракетных и 47 авиационных ударов. В частности, применили 17 беспилотников типа "Шахид-136", из которых 14 – уничтожили ВСУ.
Также оккупанты 42 раза атаковали с реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
"Высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины, ведь противник продолжает использовать тактику террора", – предупредили в Генштабе.
Какая ситуация на разных направлениях
- на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском – конфигураций оперативной обстановки нет, признаков формирований наступательных группировок противника тоже. Россия сохраняет свои силы в приграничных районах Курской и Белгородской областей. Оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов;
- на Купянском направлении – россияне атаковали Масютовку, Купянск, Каменку, Первомайское Харьковской области, а также Новоселовское и Крахмальное в Луганской области;
- на Лиманском направлении – оккупанты без успеха пытались наступать в районах южнее Кременной и южнее Спорного. Артиллерийским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов;
- на Бахмутском направлении – враг дальше пытается полностью захватить Бахмут, продолжает его штурмовать. Россия тщетно пыталась наступать в районе Богдановки Донецкой области. На этом участке наши военные отразили ориентировочно 30 атак противника. От вражеских обстрелов пострадали более 15 населённых пунктов;
- на Авдеевскому и Марьинскому направлениях – Россия тщетно пыталась наступать в районах Новокалинового, Северного, Первомайска и Марьинки Донецкой области. Оккупанты обстреляли Новобахмутовку, Новокалиново, Авдеевку, Водяное, Первомайское, Красногоровку, Георгиевку и Марьинку;
- на Шахтерском направлении – оккупанты не наступали. Правда, использовали дроны, чтобы скорректировать огонь. Обстреляли Победу, Новомихайловку, Угледар, Пречистовку и Большую Новоселку Донецкой области;
- на Запорожском и Херсонском направлениях – оккупанты продолжают наращивать оборонные способности. Обстреляно более 30 населенных пунктов.
По данным DeepState, в целом Вооруженные Силы Украины сдерживают продвижение противника. В самом Бахмуте ситуация остается тяжелой.
Какая ситуация на фронте: смотрите карту
Что делают враги на временно оккупированных территориях
Во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье оккупанты продолжают психологически влиять на жителей – враги распространяют листовки по эвакуации в Россию. Людей также пугают будущим наступлением Вооруженных сил Украины.
В Большой Кардашевке Херсонской области оккупанты перемещают тяжелую технику по окрестностям населенного пункта. Именно поэтому враги:
- почти полностью ограничили въезд и выезд местных;
- людям запретили покидать свои дома;
- ужесточили проверку документов и мобильных телефонов.