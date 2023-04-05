ВСУ отразили более 60 атак противника, какая ситуация в Бахмуте: карта боевых действий за 5 апреля

Россия продолжает попытки наступать на территорию Украины. Враг дальше пытается захватить Бахмут.

24 Канал проанализировал данные Генштаба ВСУ и карту DeepState, чтобы понять, как изменилась ситуация на фронте.

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Какая ситуация на фронте

Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – в течение суток было отражено более 60 атак противника,

– рассказали в Генштабе.

По данным военного командования, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Кроме этого, враг нанес 3 ракетных и 47 авиационных ударов. В частности, применили 17 беспилотников типа "Шахид-136", из которых 14 – уничтожили ВСУ.

Также оккупанты 42 раза атаковали с реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

"Высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины, ведь противник продолжает использовать тактику террора", – предупредили в Генштабе.

Какая ситуация на разных направлениях

на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском – конфигураций оперативной обстановки нет, признаков формирований наступательных группировок противника тоже. Россия сохраняет свои силы в приграничных районах Курской и Белгородской областей. Оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов;

– конфигураций оперативной обстановки нет, признаков формирований наступательных группировок противника тоже. Россия сохраняет свои силы в приграничных районах Курской и Белгородской областей. Оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов; на Купянском направлении – россияне атаковали Масютовку, Купянск, Каменку, Первомайское Харьковской области, а также Новоселовское и Крахмальное в Луганской области;

направлении – россияне атаковали Масютовку, Купянск, Каменку, Первомайское Харьковской области, а также Новоселовское и Крахмальное в Луганской области; на Лиманском направлении – оккупанты без успеха пытались наступать в районах южнее Кременной и южнее Спорного. Артиллерийским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов;

направлении – оккупанты без успеха пытались наступать в районах южнее Кременной и южнее Спорного. Артиллерийским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов; на Бахмутском направлении – враг дальше пытается полностью захватить Бахмут, продолжает его штурмовать. Россия тщетно пыталась наступать в районе Богдановки Донецкой области. На этом участке наши военные отразили ориентировочно 30 атак противника. От вражеских обстрелов пострадали более 15 населённых пунктов;

направлении – враг дальше пытается полностью захватить Бахмут, продолжает его штурмовать. Россия тщетно пыталась наступать в районе Богдановки Донецкой области. На этом участке наши военные отразили ориентировочно 30 атак противника. От вражеских обстрелов пострадали более 15 населённых пунктов; на Авдеевскому и Марьинскому направлениях – Россия тщетно пыталась наступать в районах Новокалинового, Северного, Первомайска и Марьинки Донецкой области. Оккупанты обстреляли Новобахмутовку, Новокалиново, Авдеевку, Водяное, Первомайское, Красногоровку, Георгиевку и Марьинку;

направлениях – Россия тщетно пыталась наступать в районах Новокалинового, Северного, Первомайска и Марьинки Донецкой области. Оккупанты обстреляли Новобахмутовку, Новокалиново, Авдеевку, Водяное, Первомайское, Красногоровку, Георгиевку и Марьинку; на Шахтерском направлении – оккупанты не наступали. Правда, использовали дроны, чтобы скорректировать огонь. Обстреляли Победу, Новомихайловку, Угледар, Пречистовку и Большую Новоселку Донецкой области;

направлении – оккупанты не наступали. Правда, использовали дроны, чтобы скорректировать огонь. Обстреляли Победу, Новомихайловку, Угледар, Пречистовку и Большую Новоселку Донецкой области; на Запорожском и Херсонском направлениях – оккупанты продолжают наращивать оборонные способности. Обстреляно более 30 населенных пунктов.

По данным DeepState, в целом Вооруженные Силы Украины сдерживают продвижение противника. В самом Бахмуте ситуация остается тяжелой.

Какая ситуация на фронте: смотрите карту

Что делают враги на временно оккупированных территориях

Во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье оккупанты продолжают психологически влиять на жителей – враги распространяют листовки по эвакуации в Россию. Людей также пугают будущим наступлением Вооруженных сил Украины.

В Большой Кардашевке Херсонской области оккупанты перемещают тяжелую технику по окрестностям населенного пункта. Именно поэтому враги:

почти полностью ограничили въезд и выезд местных;

людям запретили покидать свои дома;

ужесточили проверку документов и мобильных телефонов.

ВСУ мощно атаковали врага – наша авиация сил обороны в сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также ВСУ сбили российский высокоточный беспилотный дрон типа "КУБ", ракетные войска и артиллерия – поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы, 2 реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" и станцию радиоэлектронной борьбы противника.