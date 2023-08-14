Россияне пытаются отвоевать утраченные позиции по всему фронту: карта боев за 14 августа

Российские военные пытаются восстановить утраченное положение на участках фронта, где наступают украинские бойцы. Также враг ведет наступление на Купянском направлении.

За прошедшие сутки на фронте произошло 33 боевых столкновения. Эпицентром горячих боевых действий остается Восток.

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Россияне пытаются вернуть Клещеевку, Старомайорское и Работино

противник вел безуспешные наступательные действия в районах юго-восточнее Андреевки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись такие населенные пункты, как Каменка, Петропавловка, Песчаное, Берестовое, Кисловка Харьковской области.

Карта боев в районе Андреевки

противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов.противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районах Андреевки и Клещеевки Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Клещеевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов.

Карта боев на Бахмутском направлении

под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты: Александрополь, Степное, Керамик, Новокалиново, Авдеевка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

Карта боев в районе Авдеевки

Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

Карта боев за Марьинку

враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе западнее Старомайорского Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Благодатного и Старомайорского. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

Карта боев в районе Старомайорского

враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе восточнее Работиного Запорожской области. Враг нанес авиационные удары в районах Червоного, Чаривного, Пятихаток Запорожской области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов.

Карта боев возле Работиного

противник нанес авиационные удары в районах Зеленого Гаю, Отрадокаменки, Белозерки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.оперативная обстановка без значительных изменений.противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населённых пунктов.