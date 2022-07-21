В разведке рассказали, какие ракеты еще остались на вооружении у россии

россия ежедневно обстреливает Украину ракетами. Однако большую часть своего запаса оккупанты уже исчерпали.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий во время брифинга в Media Center Ukraine, сообщает 24 канал. Нехватка крылатых ракет для комплексов "Искандер" сейчас очень заметна.

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Сколько ракет осталось у россиян

Вадим Скибицкий заявил, что россия за время полномасштабного вторжения использовала 55 – 60% запасов крылатых ракет ("Искандер", "Калибр") и ракет воздушного базирования" (Х-101, Х-555).

Меньше всего запасов у оккупантов осталось среди ракет "Искандер". Сейчас даже заметно, что россияне все реже используют их для атак.

Проблемой для оккупантов, как отметил Скибицкий, является то, что ракеты, которые применяют россияне в войне, достаточно новое для них вооружение. Для их производства используются иностранные детали, которые сейчас из-за санкций они не могут получить.

В то же время у россиян до сих пор немалый запас старого советского вооружения – технику и боеприпасы. В их числе и ракеты Х-22, которые оккупанты уже дважды запускали с территории Беларуси. Сейчас даже много техники снимают с консервации и отправляют в Украину.

Запасы советского вооружения у россии очень большие, поэтому Скибицкий отметил, что точно подсчитать, сколько еще оружия осталось у врага чрезвычайно сложно.

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россия ежедневно доказывает, что является террористом, обстреливая ракетами или реактивными системами залпового огня украинские города и села. Предсказать, куда будет бить россия – невозможно. Поэтому ни в коем случае не игнорируйте воздушную тревогу и направляйтесь в укрытие, если вы услышали сирену.