Американская газета The Hill проанализировала успехи Украины на левом берегу Днепра, отметив, что Силам обороны удалось оттеснить оккупационные войска России.

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Плацдарм ВСУ в Херсонской области грозит оккупантам в Крыму

Как пишет газета, Украина открыла новый фронт в Херсонской области, успешно высадив десант через Днепр и удержав позиции. Как говорится в статье, Украина может оказать давление на российские войска и отвлечь их внимание от мест боев на юго-востоке Запорожской области.

Профессор военной истории и политики Корнелльского университета Дэвид Силби, слова которого цитирует The Hill, считает, что последние события свидетельствуют, что Украина сохраняет тактическое преимущество, даже если перед Киевом стоит сложная задача длительной войны против более многочисленной российской армии.

По его словам, Херсонский плацдарм Украины является многообещающим.

Это, безусловно, приведет к тому, что они (украинцы – 24 Канал) будут потенциально угрожать российскому контролю над Крымом и заставит их задуматься о том, смогут ли они сохранить свои силы в Крыму,

– сказал он.

Газета отмечает, что в основном контрнаступление Украины развернулось в Запорожской области и на Бахмутском направлении.

Что касается российских войск, то оккупанты продолжают наступательные действия, стремясь захватить Луганскую область и восточную часть Донецкой области. Также газета отмечает, что Россия активно пытается захватить Авдеевку, несмотря на значительные потери.

Что известно об успехах ВСУ в Херсонской области