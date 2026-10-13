Побеждает ли Украина сейчас в войне или проигрывает: что говорит Сырский
Александр Сырский дал первое большое интервью после отставки. Его попросили оценить общую картину войны.
Сырский ответил BBC на вопрос, побеждает ли Украина сейчас или проигрывает.
Выиграет ли Украина войну
Экс-главком не дал однозначного ответа.
Но он отметил, что Украина уже почти 5 лет ведет большую войну против России, которая превосходит ее буквально во всем.
По словам Сырского, война – это состязание не только воюющих армий, но и состязание технологий, индустриальных возможностей государства, состязание коалиций.
Потому что у каждой страны есть свои партнеры, союзники, которые могут или не могут обеспечить ее необходимым количеством вооружения. Поэтому я не мог бы так однозначно сказать, побеждает она или проигрывает. Уже сам факт того, что мы сдерживаем это нашествие, которое, вы же знаете планы, может развернуться и пойти в Европу, – это уже подвиг нашего государства и подвиг всего украинского народа, поэтому я рассматриваю это так,
– отметил Сырский.
К слову, как он заметил, любой военный конфликт рано или поздно политики урегулируют путем переговоров. Впрочем, ключевую роль в этом процессе всегда играют результаты на поле боя.
Этот диалог должен вестись на равных, когда противник не имеет существенных преимуществ и несет огромные потери.
В настоящее время, как утверждает экс-главком ВСУ, ежедневные потери российской армии составляют примерно полторы тысячи военнослужащих.