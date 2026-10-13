Сирський відповів BBC, чи Україна зараз перемагає чи програє.

Чи виграє Україна війну

Ексголовком не дав однозначної відповіді.

Але він зазначив, що Україна веде вже майже 5 років велику війну проти Росії, яка переважає її буквально у всьому.

За словами Сирського, війна – це змагання не тільки воюючих армій, а й змагання технологій, індустріальних можливостей держави, змагання коаліцій.

Тому що кожна країна має своїх партнерів, союзників, які можуть або не можуть забезпечити її необхідною кількістю озброєння. Тому я не міг би так однозначно сказати, перемагає чи програє. Вже сам факт того, що ми стримуємо цю навалу, яка, ви ж знаєте плани, може розвернутися і піти в Європу, це вже подвиг нашої держави і подвиг всього українського народу, тому я розглядаю це так,

– зазначив Сирський.

До слова, як він зауважив, будь-який військовий конфлікт рано чи пізно завершують політики шляхом переговорів. Втім, ключову роль у цьому процесі завжди відіграють результати на полі бою.

Цей діалог має бути на рівних, коли противник не має суттєвих переваг і зазнає величезних втрат.

Наразі, як стверджує ексголовком ЗСУ, щоденні втрати армії Росії становлять приблизно півтори тисячі військовослужбовців.