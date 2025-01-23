Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главнокомандующего ВСУ Александра Сирского в интервью "Радио Байрактар".

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Сырский рассказал о потребностях украинской армии

В интервью главком ВСУ отметил, что не знает ни одной войны, в которой войску хватало и вооружения, и живой силы. По словам Сырского, российская армия также имеет потребности, которые не может закрыть.

Воюем тем, что имеем. И то, что мы имеем, мы должны рационально и адекватно применять. Главное – чтобы мы знали, что может это оружие и какие оно имеет преимущества или недостатки,

– подчеркнул Сырский.

На днях ранее главнокомандующий ВСУ дал еще одно интервью. В нем он отметил, что мобилизация не покрывает потребностей ВСУ. Сырский заявлял, что нужно поднять количество личного состава в механизированных бригадах.

Также главком объяснил, что именно поэтому в армии проводят мероприятия по уменьшению нашего логистического компонента, составляющей обеспечения и обслуживания – но в разумных пределах. По словам Сырского, важно реагировать, чтобы не допустить попадания на фронт конкретных специалистов.