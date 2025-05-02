Об этом сообщили в реабилитационном центре "Модрычи", где Виталий проходит восстановление. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу центра.

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Раненый Виталий Шумей постепенно восстановится

Как отмечают врачи, процесс постепенный, но стабильный - "восстановление идет шаг за шагом", и это вызывает искреннюю радость у медицинского персонала.

По словам врачей, Виталию удалось укрепить мышцы шеи и плечевого пояса, он научился держать голову, делает первые движения руками и ногами. Впереди – операция на ногах, которая должна уменьшить контрактуры стоп и облегчить процесс поднятия на ноги и обучение ходьбе.

Все время рядом с Виталием находится его отец, Сергей Федорович, которого медики называют ключевой опорой в процессе восстановления сына.

На одном из видео видно, как улыбающийся отец наблюдает, как Виталий ведет разговор со своим братом Романом.

Виталий Шумей успешно проходит реабилитацию: смотрите видео

Виталий также тренируется восстанавливать бытовые навыки – учится держать ложку и есть самостоятельно.

Впрочем, во время лечения медики обнаружили серьезное осложнение – почти полную потерю зрения. Сейчас продолжается диагностика, которая должна определить перспективы его восстановления.

Командир зенитного ракетного комплекса Виталий Шумей получил минно-взрывные ранения в 2022 году во время боевых действий возле Авдеевки. Из-за тяжелых травм головы, в частности переломы черепа с обеих сторон, он потерял способность ходить, говорить и самостоятельно питаться.

Он перенес несколько операций на голове в Киеве, Днепре и Чернигове. Впоследствии его оперировали в Испании, после чего он смог начать говорить.

Его состояние снова ухудшилось после приступа эпилепсии. Впрочем, в мае прошлого года он впервые после ранения полноценно заговорил.