06:10, 18 апреля

Вражеская ракета ударила по густонаселенному району Харькова. Есть попадание в многоэтажку. Под завалами могут находиться люди,

– сообщил Терехов.

Сейчас известно о 26 пострадавших. Также есть информация о одном погибшем, его тело нашли в собственной квартире.