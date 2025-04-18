О последствиях вражеских ударов, ситуации на фронте и главных событиях дня – читайте в хронологии 24 Канала.
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Что произошло за день
Харьков атаковали баллистическими ракетами с кассетной начинкой
Пострадали более 20 многоквартирных домов и более 30 частных дворов, сообщил Игорь Терехов.
Уже сорок пострадавших,
– добавил он.
Россияне ударили по многоэтажке в Харькове, есть десятки пострадавших и жертва
Вражеская ракета ударила по густонаселенному району Харькова. Есть попадание в многоэтажку. Под завалами могут находиться люди,
– сообщил Терехов.
Сейчас известно о 26 пострадавших. Также есть информация о одном погибшем, его тело нашли в собственной квартире.
Ракеты атаковали Днепр и Харьков
Городской голова Харькова Игорь Терехов написал, что зафиксировано 4 удара ракетами по городу. Одна из ракет ударила по густонаселенному району и попала в многоэтажку. Под завалами могут быть люди.
По Днепру поступила только информация от Сергея Лысака о самих взрывах. Глава Днепропетровской ОГА написал: "Вся информация позже".
В Сумах есть прилеты БпЛА по промышленному объекту
В Сумах сообщали о том, что трижды услышали взрывы. Сначала не было информации об источнике происхождения этих взрывов и вероятных последствиях.
Позже исполняющий обязанности мэра города Сумы Артем Кобзарь сообщил о 3 попаданиях БпЛА типа "Шахед" по промышленному объекту. Предварительно, известно об одном погибшем.
Россияне продвинулись в нескольких населенных пунктах в Донецкой области
Аналитики DeepState обновили карту боевых действий. По их данным, враг продвинулся возле Разлива Донецкой области.
Кроме этого, есть продвижение россиян в Константинополе.
Россияне ударили по Николаеву реактивным БпЛА
Местные телеграмм-каналы сообщали о дыме после взрыва. Впоследствии председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что город атаковал реактивный БпЛА.
Прилет реактивного БпЛА неизвестного типа. Предварительно без пострадавших. На месте пожар, службы ликвидируют,
– сообщил Ким.
На Киевщине работала ПВО, была угроза ударных дронов и для Киева
В Воздушных силах сообщили, что несколько групп "Шахедов" на севере Полтавщины и на юге Черниговщины движутся курсом на Киевщину.
Впоследствии в Киевской ОВА заявили о работе сил ПВО. Там призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников и находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.