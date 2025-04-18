Про наслідки ворожих ударів, ситуацію на фронті та головні події дня – читайте в хронології 24 Каналу.
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Що відбулося за день
Харків атакували балістичними ракетами з касетним начинням
Постраждали понад 20 багатоквартирних будинків та понад 30 приватних обійсть, повідомив Ігор Терехов.
Вже сорок постраждалих,
– додав він.
Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Харкові, є десятки постраждалих та жертва
Ворожа ракета вдарила по густонаселеному району Харкова. Є влучання у багатоповерхівку. Під завалами можуть знаходитися люди,
– повідомив Терехов.
Зараз відомо про 26 постраждалих. Також є інформація про одного загиблого, його тіло знайшли у власній квартирі.
Ракети атакували Дніпро і Харків
Міський голова Харкова Ігор Терехов написав, що зафіксовано 4 удари ракетами по місту. Одна з ракет вдарила по густонаселеному району та влучила у багатоповерхівку. Під завалами можуть бути люди.
Щодо Дніпра надійшла тільки інформація від Сергія Лисака про самі вибухи. Очільник Дніпропетровської ОВА написав: "Вся інформація згодом".
У Сумах є прильоти БпЛА по промисловому об'єкту
У Сумах повідомляли про те, що тричі почули вибухи. Спершу не було інформації про джерело походження цих вибухів та ймовірні наслідки.
Пізніше виконувач обов'язків мера міста Суми Артем Кобзар повідомив про 3 влучання БпЛА типу "Шахед" по промисловому об'єкту. Попередньо, відомо про одного загиблого.
Росіяни просунулися у кількох населених пунктах на Донеччині
Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. За їхніми даними, ворог просунувся біля Розливу Донецької області.
Окрім цього, є просування росіян у Костянтинополі.
Росіяни вдарили по Миколаєву реактивним БпЛА
Місцеві телеграм-канали повідомляли про дим після вибуху. Згодом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що місто атакував реактивний БпЛА.
Приліт реактивного БпЛА невідомого типу. Попередньо без постраждалих. На місці пожежа, служби ліквідовують,
– повідомив Кім.
На Київщині працювала ППО, була загроза ударних дронів і для Києва
У Повітряних силах повідомили, що кілька груп "Шахедів" на півночі Полтавщини та на півдні Чернігівщини рухаються курсом на Київщину.
Згодом у Київській ОВА заявили про роботу сил ППО. Там закликали не фотографувати та не знімати роботу українських захисників і перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.