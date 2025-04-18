06:10, 18 квітня

Ворожа ракета вдарила по густонаселеному району Харкова. Є влучання у багатоповерхівку. Під завалами можуть знаходитися люди,

– повідомив Терехов.

Зараз відомо про 26 постраждалих. Також є інформація про одного загиблого, його тіло знайшли у власній квартирі.