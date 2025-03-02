Украинские бойцы взяли штурмом укрепления россиян в селе Удачное на Покровском направлении

Украинские военные взяли штурмом российские укрепления в селе Удачное на Покровском направлении. Оккупанты в спешке убегали как только штурм начался.

Украинцы получили тактическое преимущество в районе Удачного. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на штурмовой полк "СКАЛА" в Facebook.

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Какие результаты украинского штурма в Удачном

На Покровском направлении украинские бойцы взяли штурмом укрепления российских военных в селе Удачное. Это дало украинцу тактическое преимущество, говорят в штурмовом полку "СКАЛА".

Там уточняют, что россияне начали поспешно бежать еще в начале штурма, бросая позиции позади.

Разведчики провели штурм вражеских позиций в селе Удачное на Покровском направлении. Разведгруппа должна была зачистить два блиндажа, но как только начался штурм оккупанты покинули позицию и начали убегать: сначала бежали пятеро, а потом еще восемь. Взятие этих позиций дало украинским силам серьезное тактическое преимущество в районе Удачного,

– рассказали в полку.