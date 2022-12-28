Об этом 24 каналу рассказал историк, политический обозреватель Армен Чибухчян. По его словам, дальнейшие успехи и неудачи оккупантов в Украине будут напрямую влиять на будущее путинского режима.

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Подобные заявления в Кремле во многом направлены на российскую аудиторию. Они хотят продемонстрировать, что находятся в доминантной позиции. Однако уже "даже самый зомбированный и тупой россиянин" понимает, что ситуация на фронте складывается нехорошо для оккупантов.

То, что у них продолжает работать более-менее отлажено – пропаганда. Они дают пищу для пропаганды и будут делать это до последнего дыхание. Я думаю уже не только зомбированный, но и слишком тупой россиянин понял, что процесс идет не так, как им бы хотелось. Параллельно нарастает недоверие к власти,

– отметил Чибухчян.

Украина может отправить российские власти в нокаут

Как отметил Чибухчян, когда Россия в самом начале войны оккупировала достаточно значительное количество территории Украины, то создала для себя условный "пояс безопасности". В случае неудач на фронте они могли что-либо придумывать, изменять целые войны и т.д.

С каждым успехом ВСУ этот "пояс" россиян становится все меньшим. С каждой последующей освобожденной территорией российские власти все ближе к краху.

Каждый последующий успех ВСУ будет большим ударом для оккупантов. Это уже не пощечина, а нокдаун. И каждый последующий успех будет нокдауном для российского режима. И любой из этих нокдаунов может превратиться в нокаут,

– считает Чибухчян.

Новые успехи ВСУ будут нокдауном для Кремля – Чибухчян: смотрите видео

Он искренне надеется, что уже к лету 2023 украинские войска зайдут в Крым или Луганск или Донецк. Это точно станет ударом, от которого россияне отойти уже не смогут.

Также не стоит забывать, что уже в 2024 году будут новые выборы президента США. И Джо Байдену важно добиться конкретного результата в Украине уже в ближайшие полгода. Поэтому, по мнению Чибухчяна, США сейчас будут оказывать больше военной помощи.

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