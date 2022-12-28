Про це 24 каналу розповів історик, політичний оглядач Армен Чібухчян. За його словами, подальші успіхи та невдачі окупантів в Україні напряму впливатимуть на майбутнє путінського режиму.
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Такі заяви у Кремлі багато в чому спрямовані на російську аудиторію. Вони хочуть продемонструвати, що перебувають у домінантній позиції. Однак вже "навіть найбільш зомбований та найтупіший росіянин" розуміє, що ситуація на фронті складається недобре для окупантів.
Те, що в них продовжує працювати більш-менш налагоджено – пропаганда. Вони дають їжу для пропаганди і робитимуть це до останнього подиху. Я думаю вже не лише зомбований, але й занадто тупий росіянин зрозумів, що процес йде не так, як би їм хотілося. Паралельно наростає недовіра до влади,
– зазначив Чібухчян.
Україна може відправити російську владу у нокаут
Як наголосив Чібухчян, коли Росія на самому початку війни окупувала досить значну кількість території України, то створила для себе умовний "пояс безпеки". В разі невдач на фронті вони могли щось придумувати, змінювати цілі війни тощо.
З кожними успіхами ЗСУ цей "пояс" росіян стає все меншим. З кожною наступною звільненою територією російська влада все ближче до краху.
Кожен наступний успіх ЗСУ буде великим ударом для окупантів. Це вже не ляпас, а нокдаун. І кожен наступний успіх буде нокдауном для російського режиму. І будь-який з цих нокдаунів може перетворитися в нокаут,
– вважає Чібухчян.
Нові успіхи ЗСУ будуть нокдауном для Кремля – Чібухчян: дивіться відео
Він щиро сподівається, що вже до літа 2023 року українські війська зайдуть в Крим або Луганськ чи Донецьк. Це точно стане тим ударом, від якого росіяни відійти вже не зможуть.
Також не варто забувати, що вже у 2024 році будуть нові вибори президента США. І Джо Байдену важливо досягти конкретного результату в Україні вже у найближчі пів року. Тому, як вважає Чібухчян, США зараз надаватимуть більше військової допомоги.
Пєсков знову видав цинічну заяву
- Прессекретар російського диктатора Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що будь-які мирні переговори з Україною мають враховувати так зване "входження до складу Росії нових суб'єктів".
- Раніше Пєсков завуальовано заявив, що кровопролитна війна і надалі триватиме. А Росія не збирається ні на чиїх інших умовах говорити про мир.
- Натомість ЗСУ продовжують знищувати російських загарбників. Станом на 28 грудня українські військові ліквідували 103 770 загарбників.