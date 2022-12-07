В Курске распространяют слухи о возможном вторжении ВСУ, – Генштаб

На днях резко возросло число погибших мобилизованных из Курской области России. В связи с этим россияне обустраивают фортификационное оборудование в приграничных регионах.

По состоянию на 7 декабря в Украине продолжается 287 день российского полномасштабного вторжения. На Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях враг сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий.

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ВСУ героически уничтожают врага

По информации Генштаба, противник продолжает нести колоссальные потери. Местные СМИ Курской области пишут о массовых потерях земляков. Из-за этого войну в Украине все меньше поддерживает молодое поколение россиян.

Более того, в городе Курск и области распространяются слухи о возможном вторжении Вооруженных Сил Украины. В связи с этим продолжается фортификационное оборудование оборонных позиций в приграничных с Украиной районах.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Также за минувшие сутки наши воины сбили 14 ударных дронов "Shahed-136", один БПЛА "Орлан-10" и еще 2 вражеских беспилотника, тип которых уточняется. Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и боеприпасов оккупантов.

Какая ситуация на направлениях

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов:

Белогоровка и Верхнекаменское Луганской области

Спорное, Яковлевка, Бахмут, Белая Гора, Курдюмовка, Новобахмутовка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена. На полигонах Республики Беларусь идет подготовка вражеских подразделений. В то же время, среди пограничников и военнослужащих Беларуси растет недовольство деятельностью военно-политического руководства страны.

На Северском направлении враг совершил артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области и Эсмань, Павловка, Кондратовка, Запсилье и Мирополье Сумской области.

На Слобожанском направлении обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Стрелка, Красное, Терново, Огурцово, Старица, Гатище, Волчанские Хутора, Волоховка, Чугуновка и Каменка Харьковской области.

В Купянском направлении противник ведет оборонительные действия. Огневое поражение из танков и всего спектра артиллерии потерпели районы населенных пунктов Дворичная, Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Песчаное, Берестовое и Первомайское Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении оккупанты обстреляли районы Макеевки, Площадки и Невского Луганской области и Терны, Ямполевка и Лиман Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелы из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии подверглись населенным пунктам Белогоровка, Верхнекаменное, Спорное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клищиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Дружба, Железное, Авдеевка, Красногорск, Водяное, Первомое и Новомихайловка Донецкой области.

В Новопавловском направлении враг ведет оборону. Вражеская артиллерия и минометы стреляли по районам населенных пунктов Угледар, Богоявленко, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

В Запорожском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. Совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии в районах более 10 населенных пунктов. Среди них Времовка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Дорожнянка, Гуляйполе, Железнодорожное, Степное и Плавное Запорожской области.

В Херсонском направлении враг обороняется, проводит усиление группировки войск. Совершил артиллерийские обстрелы районов более 15 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. Это, в частности, Осокоровка, Золотая Балка, Дудчаны, Антоновка, Белорудово Херсонской области, Херсон и Николаев.