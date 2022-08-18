Зачуханное дно: в россии нашли бесплатное "пушечное мясо" для войны в Украине

Есть в ростовской области свой "Донецьк" – то есть Донецк (бывшая Гундоровка). Город в ростовской области на границе с Украиной.

Задрипанная провинция. Зачуханное дно даже ростовской области. Но даже оттуда народ валит добровольно на войну против Украины, хотя за 8 лет уже можно было разобраться, кто с кем и как воюет.

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россияне гибнут на войне в Украине

Местные СМИ пишут об уже шести уничтоженных россиянах из этого города, в котором живет 47 тысяч россиян. Вот шестой прикопанный жил в квазиреспублике на Луганщине. Некоторые местные люди реально живут в псевдореспубликах, ибо какая разница.

Вообще бывают такие феерические истории, когда россиянин из Ханты-Мансийска уезжает жить в квазиобразование на Донбассе, там идет в местную армию. Получает ранение. Российские выплаты, эти легендарные "президентские" 3 миллиона рублей за ранения, ему не дают, потому что он не в армии РФ и у него просрочен паспорт на три года.

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"Правовая коллизия"

Обновить его он не может, потому что для этого нужно заехать в россию, а с просроченным паспортом он этого сделать не может. Lost in "DNR".

Как говорили когда-то украинские чиновники: "правовая коллизия – подпись здесь и подпись здесь"…

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