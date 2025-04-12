Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич. По его словам, оккупанты вынуждены использовать механизированную технику для поддержки своих штурмовых действий.

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У врага дилемма

Как отметил Маляревич, в районе Песчаного, Круглявки и соседних участках россияне используют по 2-3 единицы механизированной техники во время своих атак. Они вынуждены это делать. Если пехота атакует вообще без поддержки бронетехники, то долго на поле боя она воевать не сможет.

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Однако Силы обороны Украины успешно уничтожают как технику, так и пехоту. Так у россиян возникает дилемма.

Здесь и дилемма. Технику применил – уничтожится техника. Не применишь – будет уничтожена пехота. Но иногда их действия результат приносят. Они иногда захватывают территорию, не жалея живую силу и технику. На нашем участке фронта нам удается уничтожать и пехотные, и механизированные силы. Все, что движется к нашим линиям обороны,

– сказал Маляревич.

Добавим, по состоянию на 12 апреля Россия потеряла более 931 тысячи личного состава. Также наши защитники уничтожили 10591 российский танк, 22055 боевых бронированных машин, 26092 артиллерийских систем, 1362 РСЗО и т.д.