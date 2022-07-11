К автоматическим пушкам комплекса подходят снаряды, которые есть в Украине

Украинские защитники в бою с врагом захватили российский самоходный зенитно-ракетный пушечный комплекс "Панцирь С-1". Он уже пригодился на боевом дежурстве сил противовоздушной обороны.

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Пресс-секретарь Командования Воздушных Сил ВСУ рассказал, что украинские военные благодаря захваченному "Панцирю С-1" сбили первую вражескую цель.

Сообщается, что к автоматическим пушкам комплекса подходят 30-миллиметровые снаряды, находящиеся на вооружении у украинских военных.

Трофейная техника будет прикрывать гражданские и военные объекты от средств воздушного нападения российских оккупантов,

– сообщили в Министерстве обороны Украины.

Потери россии по состоянию на 11 июля

российское военно-политическое руководство не отказалось от циничной войны против Украины, поэтому ежедневно россия несет безумные потери. Утром 11 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что вооруженные силы россии потеряли более 37 тысяч военных.

Другие потери россии в войне с Украиной

танков – 1 645 единиц;

боевых бронированных машин – 3 828 единиц;

артиллерийских систем – 838 единиц;

РСЗО – 247 единиц;

средств ПВО – 109 единиц;

самолетов – 217 единиц;

вертолетов – 188 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 676 единиц;

крылатых ракет – 155 единиц;

кораблей / катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2 696 единиц;

специальной техники – 66 единиц.

Также 11 июля советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань сообщил, что ВСУ нанесли врагу серьезные потери в Таврийске. Наши бойцы уничтожили передвижной командный пункт врага, военную технику, радары и антенны, ПВО оккупантов.

Источники 24 канала в спецслужбах рассказали, что ВСУ успешно отработали в Херсонской области. В результате удачной операции ликвидировано 120 оккупантов и еще 200 – в тяжелом состоянии.

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