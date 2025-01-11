00:55, 11 января

Громко было в Воронежской области. Губернатор заявил о работе "Пе-Ве-О". Гусев грезил о якобы "успешном" сбитии нескольких дронов.

Не спится россиянам и в Анапе. Пропагандисты отмечают, что в Краснодарском крае якобы работает "Пе-Ве-О" по дронам.

Руководитель "Центра изучения оккупации" писал о прилете в район Утриша и Варваровки в точке входа Турецкого потока.

Также оккупанты жалуются на дроны в Белгородской, Саратовской и Липецкой областях.

Особенно громко в Новороссийске. На взрывы уже отреагировал и руководитель Центра противодействия дезинформации. "Много прилетов по порту Новороссийска", – написал Андрей Коваленко.