00:55, 11 січня

Гучно було у Воронезькій області. Губернатор заявив про роботу "Пе-Ве-О". Гусєв марив про нібито "успішне" збиття кількох дронів.

Не спиться росіянам і в Анапі. Пропагандисти зазначають, що в Краснодарському краю нібито працює "Пе-Ве-О" по дронах.

Керівник "Центру вивчення окупації" писав про приліт у район Утриша й Варварівки в точці входу Турецького потоку.

Також окупанти скаржаться на дрони в Бєлгородській, Саратовській і Липецькій областях.

Особливо гучно в Новоросійську. На вибухи вже відреагував і керівник Центру протидії дезінформації. "Багато прильотів по порту Новоросійська", – написав Андрій Коваленко.