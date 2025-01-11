Яка ситуація на фронті сьогодні, наслідки російських атак та головні новини 11 січня, повідомляє 24 Канал.
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Ворог окупував Курахове, – Deep State
У ніч 11 січня аналітики оновили свою мапу бойових дій. Зокрема, заявили, що росіяни нібито окупували Курахове Донецької області.
Зауважимо, що офіційних підтверджень щодо можливої окупації Курахового ще не було. Сили оборони поки не коментували таку інформацію.
Вночі 11 січня у Києві та області працює ППО по російських безпілотниках.
У Росії потужна "бавовна"
Гучно було у Воронезькій області. Губернатор заявив про роботу "Пе-Ве-О". Гусєв марив про нібито "успішне" збиття кількох дронів.
Не спиться росіянам і в Анапі. Пропагандисти зазначають, що в Краснодарському краю нібито працює "Пе-Ве-О" по дронах.
Керівник "Центру вивчення окупації" писав про приліт у район Утриша й Варварівки в точці входу Турецького потоку.
Також окупанти скаржаться на дрони в Бєлгородській, Саратовській і Липецькій областях.
Особливо гучно в Новоросійську. На вибухи вже відреагував і керівник Центру протидії дезінформації. "Багато прильотів по порту Новоросійська", – написав Андрій Коваленко.
Зеленський закликав президента Італії відвідати Україну
Володимир Зеленський відвідав Італію. Зокрема, зустрівся зі своїм колегою. Український лідер закликав Серджо Маттареллу приїхати до нашої держави.
Про це ідеться в інтерв'ю Володимира Зеленського італійському телеканалу RaiNews24.