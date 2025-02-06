Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина сейчас в лучшей ситуации, чем в начале полномасштабного вторжения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью главы государства Пирсу Моргану.

Смотрите также "Стали больше производить": Зеленский поделился, сколько сейчас украинского оружия на фронте

Россия расшатывает некоторые государства

По словам Зеленского, ситуация сейчас непростая, но он также отметил, что с первого дня вторжения она никогда не была очень простой.

Мы в лучшем положении, чем были в начале войны, но мы в сложном положении из-за того, что мы боремся не только с Путиным, но мы боремся за поддержку нашими союзниками,

– объяснил украинский лидер.

Он рад, что удалось не потерять эту поддержку, однако сейчас мы боремся с большой волной дезинформации России против Украины. Кроме этого, мы боремся за прочный союз наших союзников в Европе, потому что Россия расшатывает некоторые государства. Также продолжается борьба за союз Соединенных Штатов Америки и Европы.

Я считаю, что без этой прочности победить Путина невозможно или очень-очень сложно. За эти вещи мы боремся,

– подчеркнул Зеленский.

По словам президента, ситуация на поле боя также непростая, ведь почти не изменилась за последние месяцы. На нескольких направлениях удалось стабилизировать ситуацию, но на востоке это удалось не полностью.