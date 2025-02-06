Президент України Володимир Зеленський розповів, що Україна зараз у кращій ситуації, аніж на початку повномасштабного вторгнення. Про це пише 24 Канал із посиланням на інтерв'ю глави держави Пірсу Моргану.

Дивіться також "Стали більше виробляти": Зеленський поділився, скільки зараз української зброї на фронті

Росія розхитує деякі держави

За словами Зеленського, ситуація зараз непроста, але він також відзначив, що з першого дня вторгнення вона ніколи не була дуже простою.

Ми в кращому положенні, ніж були на початку війни, але ми в складному положенні через те, що ми боремось не тільки з Путіним, але ми боремось за підтримку нашими союзниками,

– пояснив український лідер.

Він радий, що вдалось не втратити цю підтримку, проте зараз ми боремось з великою хвилею дезінформації Росії проти України. Крім цього, ми боремось за міцний союз наших союзників в Європі, тому що Росія розхитує деякі держави. Також триває боротьба за союз Сполучених Штатів Америки і Європи.

Я вважаю, що без цієї міцності перемогти Путіна неможливо або дуже-дуже складно. За ці речі ми боремось,

– наголосив Зеленський.

За словами президента, ситуація на полі бою також непроста, адже майже не змінилась за останні місяці. На кількох напрямках вдалося стабілізувати ситуацію, але на сході це вдалось не повністю.