Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану.

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Скільки української зброї на полі бою

За словами Володимира Зеленського, станом на зараз на полі бою 40% техніки та зброї українського виробництва. Президент наголосив, що такий показник дає впевненість, що країна зможе себе захистити.

Важливо, що ми стали більше виробляти в Україні. Десь 40% всього на 2025 рік – це вітчизняне виробництво. І це дає не спокій, але моральну більш впевненість, що ми порожніми не будемо,

– зауважив Зеленський.

Водночас президент додав, що внесок США в озброєння України сягає близько 30%. Цей відсоток є дуже важливим, адже без підтримки Америки, за словами Зеленського, "ми можемо втрачати наші території".

Зеленський наголосив, що військова підтримка партнерів на сьогодні є дуже важливою. Нині допомога не зупинена, але, за словами президента, деякі процеси уповільнені протягом останнього року – півтора.

"На жаль, вчасно важливі речі до нас не приходили, але з часом вони все ж таки доходили, що давало можливість підтримувати нашу армію, посилювати наші Збройні сили, Сили оборони й, безумовно, захищатись від ворога", – додав президент.