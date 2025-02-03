У своєму телеграм-каналі президент показав фото української зброї. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Що відомо про українську зброю

Президент України каже, що українська зброя допомагає берегти життя наших воїнів, а також здобувати результати на полі бою.

І щороку незмінно додавати цього нашого потенціалу – очевидна стратегічна перспектива України. Дякую кожному й кожній, хто робить нашу армію технологічною: усім українським виробникам, усьому нашому державному сектору, усім партнерам, які вкладаються в оборонне виробництво в Україні,

– додає Зеленський.

Українська зброя / Фото з соцмереж Володимира Зеленського

Зазначимо, що українські фахівці постійно намагаються удосконалити технології та зброю, щоб перемогти у війні з Росією. Зокрема, в Україні розпочали виготовляти системи радіоелектронної боротьби із новими можливостями. Наразі фахівці працюють над впровадженням технології "Атлас" в інтелектуальні системи РЕБ.