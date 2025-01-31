Українські фахівці працюють над впровадженням технології "Атлас" в інтелектуальні системи РЕБ. Експерт зі зв'язку, голова Центру радіотехнологій Сергій "Флеш" розповів 24 каналу, що не варто покладати серйозні надії на якісь рішення, які поки не протестовані на практиці.

Дивіться також У Торецьку знищили російську штурмову групу: потужне відео, як захисники "вибивали" окупантів

Що відомо про новітню розробку

Експерт зі зв'язку зауважив, що технологія "Атлас" є новою розробкою одного з українських виробників РЕБ.

Всі засоби радіоелектронної боротьби працюють по законах фізики, тому не варто очікувати на якісь чудеса чи магію. Розробники планують встановити РЕБ на фронті, щоб забезпечити систему не купольного типу, а таку, яка б захищала цілі ділянки фронту,

– сказав він.

На думку голови Центру радіотехнологій, це правильний підхід. Такі системи РЕБ найкраще зможуть себе показати під час бойового застосування на практиці.

Важливо! "Атлас" оснащений першою в Україні системою виявлення, здатною фіксувати ворожі об'єкти на відстані до 30 кілометрів, а також передовою технологією протидії. Вона перериває зв'язок із дроном на рівні передачі даних, що значно результативніше за традиційні засоби радіоелектронної боротьби, які працюють за принципом створення перешкод.