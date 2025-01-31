Украинские специалисты работают над внедрением технологии "Атлас" в интеллектуальные системы РЭБ. Эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей "Флеш" рассказал 24 каналу, что не стоит возлагать серьезные надежды на какие-то решения, которые пока не протестированы на практике.

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Что известно о новейшей разработке

Эксперт по связи отметил, что технология "Атлас" является новой разработкой одного из украинских производителей производителей РЭБ.

Все средства радиоэлектронной борьбы работают по законам физики, поэтому не стоит ожидать каких-то чудес или магии. Разработчики планируют установить РЭБ на фронте, чтобы обеспечить систему не купольного типа, а такую, которая бы защищала целые участки фронта,

– сказал он.

По мнению главы Центра радиотехнологий, это правильный подход. Такие системы РЭБ лучше всего смогут себя показать во время боевого применения на практике.

Важно! "Атлас" оснащен первой в Украине системой обнаружения, способной фиксировать вражеские объекты на расстоянии до 30 километров, а также передовой технологией противодействия. Она прерывает связь с дроном на уровне передачи данных, что значительно результативнее традиционных средств радиоэлектронной борьбы, работающих по принципу создания помех.