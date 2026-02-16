Не хочу повторять ошибки своих предшественников, – Зеленский об уступках России
- Владимир Зеленский подчеркнул, что уступки агрессору, такому как Россия, является ошибкой, которая не остановит захватнические амбиции Владимира Путина.
- Президент Украины подчеркнул, что Владимир Путин теряет 30 – 35 тысяч солдат ежемесячно, и такие потери недопустимы в 21 веке.
Владимир Зеленский заявил, что уступать такому агрессору, как Россия, это ошибка. Ведь после этого захватнические аппетиты Владимира Путина никуда не денутся.
Об этом президент Украины написал в своем телеграм-канале.
Почему Зеленский призвал не уступать России?
Владимир Зеленский отметил, что позволить агрессору что-то забрать – это большая ошибка.
"Это была большая ошибка с самого начала, еще с 2014 года. И даже раньше – во время нападения и оккупации части Грузии. И еще раньше, во время оккупации Чечни, когда все было разрушено и был миллион жертв – убитых и раненых", – объяснил президент.
По словам украинского лидера, много ошибок уже было сделано. Поэтому он не хочет их повторять как нынешний гарант государства.
Именно поэтому сейчас я не хочу быть президентом, который повторит ошибки своих предшественников или других людей. И речь идет не только об Украине. Я говорю о лидерах разных стран, которые позволили такой агрессивной стране, как Россия, зайти на их территорию,
– сказал Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что российского диктатора Владимира Путина нельзя остановить "поцелуями или цветами".
"Я этого никогда не делал, и поэтому не считаю, что это правильно. Мой совет всем: не делайте этого с Путиным. Иначе будет первый шаг, а потом за пять лет он восстановит свое войско, увеличит количество солдат, и его армия будет хорошо обучена", – объяснил президент Украины.
Зеленский также подчеркнул, что российский диктатор уже потерял много обученных людей, а сейчас он теряет 30 – 35 тысяч человек в месяц.
Можете себе это представить в 21 веке? Можете себе представить: он теряет 35 тысяч ежемесячно? Я не уверен, что он об этом знает,
– подчеркнул украинский лидер.
Что известно о новом раунде мирных переговоров в Женеве?
Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов 16 февраля сообщил, что украинская делегация отправилась в Женеву на очередной раунд мирных переговоров с Россией и США. Встреча в швейцарском городе должна состояться 17 – 18 февраля.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на переговорах в Женеве стороны будут обсуждать более широкий спектр вопросов по сравнению с Абу-Даби. В частности, будет затронут и вопрос территорий.
В то же время аналитики ISW предостерегли, что Россия на переговорах в Женеве стремится не только территориальных уступок от Украины, но и смены власти на пророссийскую и ослабления украинской государственности. Поэтому Кремль может использовать дипломатию для достижения стратегических целей.