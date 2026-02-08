В начале войны у Украины было всего 20 систем С-300, раньше тысячи, – Зеленский
- В начале войны Украина имела всего 25 систем С-300, тогда как в 90-х годах только в Киеве было 250 таких систем.
- Украина разрабатывает собственную систему ПВО, но сталкивается с трудностями из-за недостатка опыта, получая поддержку в виде западных систем, таких как Patriot, NASAMS, IRIS-T.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина имела недостаточно систем С-300 в начале войны. Несмотря на недостаток опыта, Киев разрабатывает свою систему ПВО.
Об этом Зеленский рассказал во время общения со студентами Киевского авиационного института.
Сколько систем С-300 ранее имела Украина?
Зеленский заявил, что у Украины в начале войны были 25 систем С-300 и несколько тысяч ракет. Но в 90-х годах только в Киеве стояли 250 систем.
Россия же имеет сотни этих систем и производит ракеты к ним. Украина же не имеет своего производства С-300. Зато она получила западные системы Patriot, NASAMS, IRIS-T и тому подобное.
Президент отметил, что Киев разрабатывает свою систему ПВО, но это сложная задача, поскольку у него нет десятилетий опыта.
Зеленский рассказал, сколько истребителей закупила Украина
Украина имеет договоренности о поставке 150 самолетов Gripen и 100 самолетов Rafale.
Зеленский также пообещал поднимать и развивать гражданскую авиацию, потому что она также важна. Более предметно этим займутся после войны.