В начале войны у Украины было всего 20 систем С-300, раньше тысячи, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина имела недостаточно систем С-300 в начале войны. Несмотря на недостаток опыта, Киев разрабатывает свою систему ПВО.

Об этом Зеленский рассказал во время общения со студентами Киевского авиационного института.

Смотрите также Неудовлетворительная, – Зеленский о работе Воздушных сил в некоторых регионах

Сколько систем С-300 ранее имела Украина?

Зеленский заявил, что у Украины в начале войны были 25 систем С-300 и несколько тысяч ракет. Но в 90-х годах только в Киеве стояли 250 систем.

Россия же имеет сотни этих систем и производит ракеты к ним. Украина же не имеет своего производства С-300. Зато она получила западные системы Patriot, NASAMS, IRIS-T и тому подобное.

Президент отметил, что Киев разрабатывает свою систему ПВО, но это сложная задача, поскольку у него нет десятилетий опыта.

Зеленский рассказал, сколько истребителей закупила Украина