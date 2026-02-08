Про це Зеленський розповів під час спілкування зі студентами Київського авіаційного інституту.

Дивіться також Незадовільна, – Зеленський про роботу Повітряних сил у деяких регіонах

Скільки систем С-300 раніше мала Україна?

Зеленський заявив, що в України на початку війни були 25 систем С-300 і кілька тисяч ракет. Але в 90-х роках лише у Києві стояли 250 систем.

Росія ж має сотні цих систем і виробляє ракети до них. Україна ж не має свого виробництва С-300. Натомість вона отримала західні системи Patriot, NASAMS, IRIS-T тощо.

Президент зазначив, що Київ розробляє свою систему ППО, але це складне завдання, оскільки в нього немає десятиліть досвіду.

Зеленський розповів, скільки винищувачів закупила Україна