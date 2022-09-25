Путин знает, что проигрывает войну, – Зеленский

Победа в этой войне точно будет за Украиной. Это знает весь мир, готовый нам помогать и поддерживать до этого триумфального дня и дальше.

Более того, это известно уже даже путину. Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS.

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Путин знает, что проигрывает войну

Как известно, в россии идет мобилизация. Одно из оправданий, что это на саму россию якобы нападают, ведь Запад дает нам оружие.

Путин знает, он это чувствует и его военное руководство ему докладывает. Он знает, что проигрывает войну. На поле боя Украина перехватила инициативу. Он не может объяснить своему обществу почему, и ищет ответы на эти вопросы,

– говорит Зеленский.

Президент отметил, что путинское общество не понимает, что это за вторая армия в мире, которая не способна победить Украину.

Зеленский вспомнил, как путин говорил, что "Украину возьмут за 3 дня", а сейчас это семь месяцев.

"Семь месяцев, как россия пыталась оккупировать Украину, но не смогла. А теперь он должен оправдываться. Он должен принять меры для оправдания", – сказал Зеленский.

Основные моменты из разговора Зеленского

Президент отметил американскому телеканалу, что танки от США очень необходимы. По его словам, если у нас будут танки от США, то и европейские союзники также помогут нам деоккупировать украинские города танками.

Также обратил внимание на то, что россия хочет вызвать голод.

Нам всем нужно пережить эту зиму. Это самая сложная зима. И я убежден, что если говорить об Украине, то вы видите, что происходит. Они блокировали порты, чтобы наше зерно не уходило в Африку, Азию, некоторые страны Европы, чтобы создать там хаос, политический хаос и голод. Они хотят вызвать голод,

– сказал Зеленский.

Также он заверил, что мир должен принять решение о путине. Ведь мы приняли свое решение. Мы не будем зависеть от одного человека, не являющегося гражданином нашей страны.

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