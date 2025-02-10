Об этом президент Украины сказал в интервью для британского вещателя ITV News, сообщает 24 Канал.

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"Мир за три года войны не смог поставить Путина на место"

Зеленский в интервью отметил, что затормозить и не дать России разрушить Украину мир помог, но никто до сих пор не поставил кремлевского диктатора на место.

Что удивляет, что за эти 3 года мы не смогли, весь мир не смог остановить Путина. То есть остановить, затормозить, не дать ему разрушить нас – смог. Но поставить его на место, реально поставить... дать ему по рукам, как говорится, мир не смог. И это, честно, меня удивляет. Это – не неспособность. Это – нежелание,

– сказал президент.

В то же время лидер Украины поблагодарил страны-партнеры, которые очень помогали Украине все эти три года.

"Без них было бы очень сложно. А может, невозможно. И поэтому главным партнерам я благодарен. Они очень сильно мне помогли, и очень сильно помогли Украине, украинцам", – подчеркнул Зеленский.