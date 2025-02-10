Про це президент України сказав в інтервʼю для британського мовника ITV News, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Зеленський розповів про деталі Курської операції та як вона допомагає досягти миру

"Світ за три роки війни не зміг поставити Путіна на місце"

Зеленський в інтервʼю зазначив, що загальмувати і не дати Росії зруйнувати Україну світ допоміг, але ніхто досі не поставив кремлівського диктатора на місце.

Що дивує, що за ці 3 роки ми не змогли, весь світ не зміг зупинити Путіна. Тобто зупинити, загальмувати, не дати йому зруйнувати нас – зміг. Але поставити його на місце, реально поставити... дати йому по руках, як то кажуть, світ не зміг. І це, чесно, мене дивує. Це – не неспроможність. Це – небажання,

– сказав президент.

Водночас лідер України подякував країнам-партнерам, які дуже допомагали Україні всі ці три роки.

"Без них було б дуже складно. А може, неможливо. І тому головним партнерам я вдячний. Вони дуже сильно мені допомогли, і дуже сильно допомогли Україні, українцям", – наголосив Зеленський.