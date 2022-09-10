Война в Украине входит в критическую фазу, россия привлекла 80% сухопутника войск, - генсек НАТО
В войне против Украины уже задействовано 80% сухопутных войск россии. Поэтому эти события оказывают непосредственное влияние на возможность этой страны представлять угрозу другим государствам.
Такое мнение высказал 9 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его брифинг с госсекретарем США Энтони Блинкеном после их встречи в Брюсселе.
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Столтенберг призвал больше помогать Украине
По мнению генсека НАТО, эта война, прежде всего, определяет, сможет ли российская армия в дальнейшем представлять угрозу членам Альянса. Именно поэтому он акцентирует внимание на необходимости помогать Украине в борьбе.
Мое первое сообщение членам Альянса состоит в том, что мы приветствуем беспрецедентную поддержку, мы призываем к еще большей поддержке, и мы призываем их глубже исследовать запасы, чтобы продолжать предоставлять Украине то, в чем она немедленно нуждается,
– сказал Столтенберг.
Он добавил, что в НАТО уже созданы структуры, занимающиеся оборонным планированием. "Наращиваем производство, пополняем запасы, чтобы иметь возможность продолжать оказывать поддержку Украине. Но это не только поддержка Украины – это также обеспечение того, чтобы у нас было оружие, боеприпасы, средства для нашего собственного сдерживания и обороны", – подытожил генсек Североатлантического. альянса.
Почему наступает критическая фаза войны
Столтенберг отметил, что в последние дни был "значительный прогресс в Херсонской и Харьковской областях". Однако вскоре ситуация может оказаться более тяжелой.
Война на Украине входит в критическую фазу. Украинские силы сумели остановить российское наступление на Донбассе, нанести ответный удар и снова взять под контроль территории,
– сказал Столтенберг.
Однако, по его мнению, в ближайшие месяцы солидарность и единство союзников будут подвергаться давлению. Прежде всего это обусловлено проблемами снабжения энергоресурсов и ростом стоимости жизни, вызванных войной россии.
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