Рубио заговорил о "тупике": Надурак назвал сценарий, который может изменить ход войны

Виталий Надурак разъяснил заявление Рубио о "тупике" в войне, оценил возможные последствия эскалации в Европе, переговорную стратегию окружения Трампа и настроения украинцев в отношении мира и победы

Украинские атаки создают все больше проблем для российской инфраструктуры, однако Кремль продолжает наносить удары по Украине и не демонстрирует готовности завершить войну. В то же время сенатор США Марко Рубио заявил о "тупике" в поисках мирного решения, на что Владимир Зеленский ответил призывом к более решительным действиям со стороны Вашингтона.

Доктор философских наук, профессор Университета короля Даниила Виталий Надурак в беседе с 24 Каналом проанализировал возможности США повлиять на ситуацию и перспективы международных переговоров. Он также объяснил, какой опасный сценарий может неожиданно ускорить окончание войны и почему последние пессимистические прогнозы относительно Украины не учитывают всех обстоятельств.

У США есть возможности вывести войну из тупика

Из-за атак беспилотников и сообщений о воздушных шарах в Москве ограничивали работу аэропортов Внуково, Шереметьево и Домодедово. В течение ночи и дня почти 400 рейсов не смогли вовремя вылететь или приземлиться, а четыре специальных самолета президентского авиаотряда "Россия" также столкнулись с трудностями при посадке. Ограничения вводились и в других российских аэропортах, в частности в Калуге, Саранске и Нижнекамске.

Владимир Зеленский ранее предупреждал, что Украина будет отвечать на российские атаки зеркально. Однако даже столь ощутимые нарушения авиасообщения вряд ли изменят позицию Путина в отношении войны. Надурак сомневается, что личные неудобства российского диктатора способны повлиять на его решение.

Да, он полетал чуть дольше, покатался на своем самолете, но я не думаю, что лично на него это окажет влияние. Мы уже это проходили. Наши разнообразные атаки приносят страдания российскому народу. Но если мы говорим о Путине, то есть о том, чье мнение мы хотели бы изменить больше всего, то это его не изменит. Скорее всего, он разве что еще больше обидится,

– предположил Надурак.

Последнюю волну российских ударов по Украине профессор также склонен связывать с эмоциональной реакцией Кремля на предыдущие украинские операции. Россия применяет различные средства поражения против украинских городов, а ее действия все больше напоминают попытку ответить на болезненные для Москвы удары.

В то же время гораздо более важным для дальнейшего хода войны стало заявление Марко Рубио об отсутствии перспектив скорого урегулирования. Американский сенатор фактически обозначил два возможных пути: дипломатическое решение или дальнейшую эскалацию. Однако Надурак считает, что слова о безвыходности могут скрывать нежелание администрации Дональда Трампа применять имеющиеся рычаги влияния.

На что мне напоминает заявление Рубио? Оно напоминает оправдание. Часто бывает так: существует сложная проблема, и нам не хочется ею заниматься. И мы говорим: ее невозможно решить. Кто эту проблему решит? Это такая проблема, что ее невозможно решить. Примерно что-то подобное сейчас и сказал Рубио,

– пояснил профессор.

Если рассматривать возможности Украины и России, то обе стороны пока не располагают достаточно сильными инструментами, чтобы быстро добиться решающего перелома. Украинские военные демонстрируют успехи на отдельных направлениях, но ситуация остается сложной. Россия также не способна собственными силами кардинально изменить ход войны, хотя возлагает большие надежды на зиму и удары по украинской энергетике.

Зато у Соединенных Штатов есть гораздо более широкие возможности влияния на Кремль. Речь идет об усилении экономического давления, прекращении сотрудничества с Россией и решении вопросов, связанных с использованием Starlink. Именно на такие инструменты обратил внимание Зеленский, когда резко отреагировал на заявление Рубио и призвал Вашингтон к более активным действиям.

Не менее показательной стала реакция пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Комментируя перспективы дипломатического урегулирования, он связал нынешние российские действия с предыдущими украинскими операциями и заявлениями о принуждении Москвы к миру. Надурак увидел в этих словах подтверждение своего предположения, что украинские кампании весной и летом задели российское руководство, а нынешние удары могут быть его ответом.

Расширение войны может обернуться поражением России

В заявлении Рубио о "тупике" Надурак обратил внимание на упоминание об эскалации, которая может означать распространение военного противостояния за пределы Украины. Россия уже предпринимает опасные действия в отношении европейских стран и НАТО, поэтому дальнейшее обострение может поставить перед ними вопрос о непосредственном военном ответе.

Подобное развитие событий представляло бы серьезную угрозу для Европы, однако профессор предложил рассмотреть и другое возможное последствие. Если дипломатические усилия останутся безрезультатными, а Россия продолжит расширять агрессию, к противостоянию могут присоединиться новые государства.

Возможно, эскалация на данный момент является вполне реалистичным путем завершения этой войны. Я повторяю этот тезис. Потому что переговоры зашли в тупик, поэтому эскалация с обеих сторон, и здесь уже кто кого. Но Путин эскалирует как раз против Европы и НАТО,

– отметил Надурак.

Речь идет о гипотетическом сценарии, при котором европейские государства будут отвечать военными средствами на дальнейшие агрессивные действия России. Противостояние тогда уже не ограничится Украиной, а российской армии придется одновременно противостоять значительно большему количеству стран.

В таких условиях Кремль будет вынужден распределять силы и ресурсы между несколькими фронтами. Это может существенно ослабить российские военные возможности и создать условия для иного исхода войны, чем компромиссное соглашение, которое не удовлетворит ни одну из сторон.

Это реально рассеет ее силы и ослабит Россию. И тогда есть большая надежда, что эта война закончится. И не просто закончится каким-то компромиссным миром, которым все будут недовольны, а закончится поражением России, к которому, надеюсь, стремятся почти все наши европейские партнеры,

– пояснил профессор.

По мнению Надурака, Россия не сможет в течение длительного времени поддерживать интенсивные боевые действия одновременно против большого количества противников. Поэтому дальнейшие попытки Кремля втянуть Европу в войну могут иметь для самой России противоположные последствия, чем те, на которые она рассчитывает. В то же время профессор рассматривает это лишь как один из возможных сценариев, а не как гарантированный путь к завершению боевых действий.

Бизнес-договоренности не изменят политику Кремля

Параллельно с обсуждением возможных сценариев эскалации продолжаются дипломатические контакты между Украиной и Соединенными Штатами. Американскими посредниками остаются Стив Виткофф и Джаред Кушнер, хотя ранее звучали предположения об их возможной замене из-за недовольства результатами переговоров.

Надурак обратил внимание, что Виткофф и Кушнер представляют более широкий круг людей, которые рассматривают международные конфликты прежде всего с позиции экономической выгоды. Их подход предусматривает заключение контрактов с Россией и создание финансовых стимулов, которые якобы должны побудить Кремль к прекращению войны.

Подобную модель американская сторона уже использовала во время переговоров с Беларусью. В этих контактах участвовал Джон Коул, который после достижения договоренностей об освобождении белорусских заключенных получил повышение. Впоследствии появились сообщения о возможности применения подобного подхода к России посредством экономических уступок и новых контрактов.

Однако профессор сомневается, что такая стратегия в первую очередь направлена на достижение мира. Он предположил, что за дипломатическими инициативами могут стоять частные финансовые интересы людей, участвующих в переговорах.

Эта стратегия Кушнера, которую он и окружающие его люди озвучивают, что бизнес является ключевым фактором для восстановления мира, мне кажется, это оправдание своего желания заработать. Они используют дипломатию для налаживания личных отношений,

– предположил Надурак.

На этой неделе появились сообщения о возможном поиске инвесторов для возобновления работы газопровода "Северный поток-2". Кушнер мог обсуждать такие перспективы с представителем Кремля Кириллом Дмитриевым, хотя Германия заявляла, что не планирует возобновлять работу этого газопровода.

Также обсуждались возможные экономические интересы, связанные с зарубежными активами российской компании "Лукойл". Надурак не исключил, что представители американской переговорной команды могут быть заинтересованы в участии бизнес-групп в подобных проектах. Он напомнил и о предыдущих переговорах Кушнера на Ближнем Востоке, после которых, несмотря на ограниченные дипломатические результаты, он смог наладить деловые контакты.

Впрочем, даже если экономические договоренности будут выгодны для обеих сторон, это не гарантирует изменения российской политики в отношении Украины. Противостояние между двумя странами длится гораздо дольше, чем полномасштабная война, а попытки России отрицать украинскую государственность и национальную самобытность имеют многовековую историю.

Он верит, что предложение россиянам пары миллиардов приведет к тому, что российская ментальность изменится и россияне изменят свой подход к Украине, который длится уже несколько веков. Это не купишь ни за какие деньги, ни за соглашения, ни за "Северные потоки",

– подчеркнул профессор.

Надурак также не разделяет надежд на то, что смена Владимира Путина автоматически приведет к иному отношению Москвы к Украине. Он напомнил о политике предыдущих российских лидеров, в частности Бориса Ельцина, который, по его убеждению, не воспринимал украинскую независимость как окончательную реальность. Поэтому профессор скептически оценивает возможность изменить российскую политику лишь путем отмены санкций и возобновления экономического сотрудничества.

Индия и Турция могут усилить давление на Россию

К поиску возможных договоренностей по поводу войны все активнее присоединяются и другие государства. В частности, Индия выступила с инициативой, предусматривающей обсуждение вопросов безопасности судоходства, поставок украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции, а также возможного энергетического перемирия.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий упоминал и о других дипломатических направлениях, которые поддерживают международные партнеры. Среди вовлеченных государств – Египет и Турция, тогда как Саудовская Аравия продолжает предлагать свою территорию в качестве площадки для переговоров.

Надурак не ожидает, что все эти страны будут руководствоваться общими с Украиной политическими ценностями. Однако экономические интересы могут стать основанием для более активного участия в поиске решений, ведь продолжение войны напрямую влияет на международную торговлю и безопасность перевозок.

У меня абсолютно нет никаких оснований полагать, что эти страны действуют исходя из общих ценностей. Но общие интересы у нас есть. Украинские продукты нужны в Африке. Безопасное Черное море нужно Турции. Индия тоже нуждается в украинских продуктах,

– пояснил Надурак.

В долгосрочной перспективе такие интересы могут заставить отдельные государства активнее влиять на Москву. Если продолжение российской агрессии будет все сильнее препятствовать торговле и реализации экономических планов, эти страны могут начать искать способы давления на Кремль.

В то же время сохраняется риск, что государства, руководствующиеся прежде всего прагматическими соображениями, попытаются достичь компромисса за счет Украины. Для них давление на Киев может показаться более простым вариантом, чем конфронтация с Россией, которая продолжает использовать военные угрозы.

Эти группы стран, руководствующиеся не ценностями, а своими прагматическими интересами, могут решить, что им проще будет оказывать давление на Украину, поскольку России боятся. Поэтому в этой ситуации они могут попытаться, как это раньше любил делать Дональд Трамп, обвинять Украину,

– предупредил профессор.

Несмотря на такие опасности, заинтересованность больших держав в конкретных переговорных инициативах Надурак оценивает положительно. Он надеется, что со временем экономические интересы Индии, Турции и других стран могут создать дополнительные возможности для влияния на Россию, хотя быстрого результата от этих контактов не ожидает.

Украинцы не стали чаще поддерживать действия России

Последние заявления отдельных украинских политиков о якобы неизбежном поражении Украины Надурак предлагает сопоставлять с реальной ситуацией на фронте и результатами социологических исследований. Последние российские удары по гражданским объектам действительно создали сложную ситуацию, однако в то же время Украина продолжает наносить удары по важным объектам на территории России и проводить контратакующие действия.

На этой неделе появились сообщения о том, что украинские удары вывели из строя более половины российских нефтеперерабатывающих мощностей. Профессор также упомянул оценки территориальных изменений за сентябрь, которые свидетельствуют о локальных успехах украинских военных.

Институт изучения войны со ссылкой на российских военных корреспондентов сообщал об украинских контратакующих действиях к востоку от Славянска и Краматорска. Там, возможно, применялась тактика, которую ранее использовали на Лиманском направлении. Речь шла о возможном освобождении отдельных населенных пунктов, хотя все результаты на момент разговора еще не были подтверждены официально.

Надурак не считает эти события свидетельством масштабного украинского контрнаступления, но они также не подтверждают утверждения о том, что Россия уже обеспечила себе победу. Гораздо больше о реальных настроениях общества, по его мнению, говорят результаты опросов.

В частности, Киевский международный институт социологии зафиксировал, что 75% украинцев допускают возможность переговоров с Россией. В 2025 году таких было 74%, поэтому существенного роста готовности к переговорам не произошло, несмотря на усиление российских атак.

Украинцы за переговоры, но не любой ценой. И количество украинцев, которые якобы хотели бы сейчас переговоров в ответ на эти ужасные атаки, не выросло. Оно не меняется. Готовность украинцев к переговорам была достаточно высокой и не выросла,

– пояснил Надурак.

Другие социологические данные также не свидетельствуют о резком изменении общественных настроений. Примерно половина респондентов считают мир важнее победы, тогда как 41% убеждены, что победа важнее любого мира. В то же время по сравнению с июлем доля сторонников победы увеличилась, хотя в течение этого периода российские атаки на украинские города стали особенно жестокими.

Готовность выдержать длительную войну также остается высокой. Среди опрошенных 62% заявили, что готовы терпеть столько, сколько потребуется, а еще 23% назвали срок от нескольких месяцев до полугода. В Киеве, который регулярно подвергается массированным ударам, доля сторонников длительного сопротивления с июля по октябрь увеличилась на три процентных пункта, хотя такое изменение находится в пределах статистической погрешности.

В то же время количество украинцев, верящих в победу, несколько уменьшилось. Если в июле положительный исход войны прогнозировали 85% респондентов, то теперь – 79%. Надурак считает такое изменение понятной реакцией на ухудшение ситуации в воздушной войне, однако предостерегает от чрезмерно пессимистичных выводов.

Так, украинцы снизили на шесть процентов свою веру в победу, и это рационально. Мы не должны отвергать все предыдущие факты, все остальные факты и, основываясь только на каких-то последних новостях, полностью менять свое мнение,

– подчеркнул профессор.

Негативные события нужно учитывать вместе с успехами на других направлениях. Надурак убежден, что ухудшение ситуации в одном аспекте войны не отменяет украинских достижений на фронте и возможностей ослаблять российскую экономику. Поэтому результаты опросов, по его мнению, не дают оснований утверждать, что украинцы массово отказываются от стремления к победе.

Заявления о поражении Украины могут иметь политические мотивы

Оценки ситуации в войне все чаще становятся частью политических дискуссий внутри Украины. Надурак обратил внимание на заявления народного депутата Алексея Гончаренко и предположил, что их тональность может быть связана с желанием расширить собственную электоральную поддержку.

В деятельности политиков, по его убеждению, обычно сочетаются несколько мотивов. Среди них стремление строить государство, желание завоевывать и удерживать власть, а также личные материальные интересы. При определенных обстоятельствах одна из этих мотиваций может начать преобладать над другими.

В случае с Гончаренко профессор вспомнил его предыдущие инициативы, которые считал полезными для государства. Однако в последнее время он замечает все большую ориентацию депутата на отдельные группы избирателей, в частности из-за активной критики территориальных центров комплектования.

В то же время Надурак не видит подтверждений обвинениям в том, что подобные заявления могут быть следствием российского влияния на народного депутата.

На данный момент фактов, которые бы свидетельствовали о том, что он каким-то образом управляется россиянами, нет. Есть догадки, есть спекуляции, но фактов для этого нет. Моя версия, по крайней мере на основе той информации, которая сейчас доступна, заключается в том, что просто мотивация бороться за власть возобладала в нем над мотивацией государственного деятеля,

– предположил профессор.

Пессимистические оценки перспектив Украины в последнее время появляются и в международном информационном пространстве. Россия заинтересована в том, чтобы ее воспринимали как сильную сторону конфликта, и, по мнению Надурака, пытается изменять настроения иностранной аудитории в свою пользу.

Однако подобные мнения высказывают не только откровенно пророссийские политики. Например, бывший представитель НАТО в Москве Джон Лаф, который в целом поддерживает Украину, предположил, что у Путина есть основания считать себя победителем. При этом сам аналитик подчеркивал необходимость более активной помощи Украине.

Среди других примеров Надурак упомянул заявления премьер-министра Словакии Роберта Фицо и популярное видео представителя Чикагского университета под названием "Почему Украина обречена?". Видео набрало примерно миллион просмотров, хотя приведенные в нем аргументы профессор считает слабыми.

Распространение таких оценок может объясняться как целенаправленными российскими информационными усилиями, так и особенностями человеческого восприятия. После особенно жестоких ударов по украинским городам люди могут переоценивать значение последних негативных событий, не учитывая других факторов, влияющих на ход войны.

Когда происходит какое-то событие, как сейчас эти ужасные удары по Украине, по гражданским объектам, люди склонны придавать этой новой информации слишком большое значение. Их, как качели, раскачивает то в одну, то в другую сторону. Если появляется какой-то новый факт, его нужно добавлять ко всем предыдущим фактам, а не полностью основывать на нем свои выводы,

– подчеркнул Надурак.

Профессор упомянул так называемый байесовский подход, который предусматривает обновление оценок с учетом всей доступной информации. Российские удары по украинским городам нужно анализировать вместе с ситуацией на линии фронта и возможностями Украины проводить атаки на российские объекты. Поскольку такого принципа придерживаются не все, колебания оценок войны могут продолжаться как среди украинцев, так и среди международных партнеров.

Непредсказуемый кризис может изменить ход войны

Даже тщательный анализ военных, политических и экономических обстоятельств не позволяет предвидеть все возможные сценарии войны. Надурак обратил внимание на так называемых "черных лебедей" – неожиданные события, которые способны существенно повлиять на ситуацию и изменить предыдущие прогнозы.

Одним из гипотетических примеров профессор назвал возможное масштабное распространение чумы в России, сообщения о которой в последнее время вызывали беспокойство. В то же время подтвержденной вспышки заболевания не было, а сам Надурак подчеркнул, что рассматривает исключительно гипотетический сценарий.

Распространение опасной инфекции могло бы создать серьезные проблемы не только для России, поскольку заболевания не останавливаются на государственных границах. Однако масштабный непредсказуемый кризис, если он возникнет, теоретически способен повлиять на возможности страны продолжать войну.

Так "черный лебедь", безусловно, может изменить всю архитектуру войны и привести к неожиданным результатам. Не знаю, изменит ли этот "черный лебедь" что-то в России, но гипотетически такие вещи могут происходить и в любой момент изменить ситуацию в совершенно неожиданную сторону,

– предположил Надурак.

В России уже заявляли, что эпидемии нет, а примерно у 200 человек, которых проверяли после сообщений о возможном инциденте, заболевание не подтвердилось. Надурак не прогнозирует появление чумы или ее влияние на боевые действия, но допускает, что в будущем могут возникнуть другие непредсказуемые обстоятельства, способные изменить привычные сценарии развития войны.

Это интервью было сокращено, исправлено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.

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