В Госдепе заявили, что война закончится поражением России, сколько бы ни продолжались бои

В США заявили, что война России против Украины завершится поражением Кремля. Более того, говорят, что это было "четко понятно с первых часов вторжения".

Спикер Госдепартамента США Нед Прайс заявил на брифинге 6 марта, что украинцы с начала войны показали, что российский диктатор не достигнет ни одной цели, задекларированной в момент вторжения. Более того, ему не удастся свергнуть правительство в Киеве, не удастся покорить украинский народ и лишить его идентичности, пишет 24 Канал.

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Что говорят в США о победе Украины

Было четко понятно с первых часов вторжения России в Украину, что, когда бы это ни закончилось, это завершится стратегическим провалом России,

– сказал спикер Госдепа США.

Нед Прайс добавил, что впереди Украину ждут тяжелые дни и противостояния. И хотя в течение зимних месяцев боевые действия несколько снизились, они все же продолжаются, особенно на Востоке и на Юге Украины. Более того, представитель надеется, что подобная динамика будет продолжаться в течение определенного времени.

Более того, в Госдепе США отметили, что Бахмут, где сейчас идут самые ожесточенные бои, не имеет для россиян большого стратегического значения в плане оперативной обстановки. Ведь Россия стремится его захватить, чтобы достичь хоть каких-либо достижений на поле боя.

Украинцы продемонстрировали, что они могут не только противостоять наступлению российских войск, но и вернуть территорию, которую те (россияне – 24 Канал) отобрали. Это не изменится,

– заявил Нед Прайс.

Глава СБУ передал "простой месседж" Путину

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что, несмотря на усилия, Путину не достичь своих глобальных целей. Украина ведь победит. Однако добавил, что, как и любой украинец, у него нет "иллюзий относительно Путина и его мотивов в этой войне".

Поэтому мой месседж (ему – 24 Канал) прост: вы никогда не сломаете и не уничтожите нас. Мы боремся не только за будущее Украины, но и за безопасное будущее всего цивилизованного мира,

– сказал Василий Малыш.

Глава СБУ также напомнил, что Украина противостоит врагу не только на поле боя, но и против военных преступлений, военных агентов и кибератак. Детальнее – читайте за ссылкой.