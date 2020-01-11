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      Война будет становиться все дороже, – Дейнега

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      Украине надо готовиться тратить на армию больше / Shutterstock

      Не каждый мужчина должен быть готовым взять в руки оружие, но каждая женщина и мужчина должны быть готовы платить налоги для того, чтобы содержать профессиональную армию.

      Такое мнение в интервью 24 каналу высказал глава фонда "Вернись живым" и блогер 24 канала Виталий Дейнега.

      К теме: При каких условиях Украина сможет военным путем освободить Донбасс: мнение Дейнеги

      По его словам, ближайшие сто лет россияне вряд ли изменятся и пересмотрят позицию в отношении Украины. Действующая власть РФ вложила слишком много ресурсов в зомбирование людей, чтобы так просто отступить. Именно поэтому, отметил Дейнега, украинские расходы на армию никогда не будут такими низкими, как в 2008 – 2010 годах.

      Мы будем вынуждены воевать, и война будет становиться все дороже. Нам нужно быть морально и финансово готовыми на нее больше тратить. Если закончатся боевые действия, нам все равно надо будет накачивать мышцы армии. Потому что если мы снова его запустим – Россия прекрасно показывает, что она делает со странами, в которых слабая армия,
      – подчеркнул Дейнега.

      Он добавил, что в армии должно быть нужное количество мотивированных людей, которые готовы служить.

      "Для них должны быть созданы условия, чтобы между разными видами работы люди выбирали именно службу в армии. Это не только заработная плата, но и отношение командира, возможность поехать домой, уважение к личности, отсутствие бюрократии", – подытожил волонтер.

      Справка. В бюджете на 2020 год указано, что расходы на оборону и безопасность составят 245,8 миллиарда гривен.

      бюджет
      Бюджет на 2020 год / Инфографика 24 канала

      Видео полного интервью с Виталием Дейнегой:

       

      В Тегеране начались протесты из-за сбития самолета МАУ: фото, видео
      11 января
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      Автор: Елена Трибушная
      Теги: Оружие Война на Донбассе Новости Украины Деньги Украина – Россия Вооруженные силы Украины
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