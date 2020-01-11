Война будет становиться все дороже, – Дейнега

Не каждый мужчина должен быть готовым взять в руки оружие, но каждая женщина и мужчина должны быть готовы платить налоги для того, чтобы содержать профессиональную армию.

Такое мнение в интервью 24 каналу высказал глава фонда "Вернись живым" и блогер 24 канала Виталий Дейнега.

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По его словам, ближайшие сто лет россияне вряд ли изменятся и пересмотрят позицию в отношении Украины. Действующая власть РФ вложила слишком много ресурсов в зомбирование людей, чтобы так просто отступить. Именно поэтому, отметил Дейнега, украинские расходы на армию никогда не будут такими низкими, как в 2008 – 2010 годах.

Мы будем вынуждены воевать, и война будет становиться все дороже. Нам нужно быть морально и финансово готовыми на нее больше тратить. Если закончатся боевые действия, нам все равно надо будет накачивать мышцы армии. Потому что если мы снова его запустим – Россия прекрасно показывает, что она делает со странами, в которых слабая армия,

– подчеркнул Дейнега.

Он добавил, что в армии должно быть нужное количество мотивированных людей, которые готовы служить.

"Для них должны быть созданы условия, чтобы между разными видами работы люди выбирали именно службу в армии. Это не только заработная плата, но и отношение командира, возможность поехать домой, уважение к личности, отсутствие бюрократии", – подытожил волонтер.

Справка. В бюджете на 2020 год указано, что расходы на оборону и безопасность составят 245,8 миллиарда гривен.



Бюджет на 2020 год / Инфографика 24 канала

Видео полного интервью с Виталием Дейнегой: