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      Війна ставатиме все дорожчою, – Дейнега

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      Україні треба готуватися витрачати на армію більше / Shutterstock

      Не кожен чоловік має бути готовим взяти у руки зброю, але кожна жінка і чоловік мають бути готовими платити податки для того, щоб утримувати професійну армію.

      Таку думку в інтерв'ю 24 каналу висловив голова фонду "Повернись живим" і блогер 24 каналу Віталій Дейнега.

      До теми: За яких умов Україна зможе військовим шляхом звільнити Донбас: думка Дейнеги

      За його словами, найближчі сто років росіяни навряд зміняться і переглянуть позицію щодо України. Чинна влада РФ вклала занадто багато ресурсів у зомбування людей, аби так просто відступити. Саме тому, зазначив Дейнега, українські витрати на армію ніколи не будуть такими низькими, як у 2008 – 2010 роках.

      Ми будемо змушені воювати, і війна ставатиме все дорожчою. Нам потрібно бути морально і фінансово готовими на неї більше витрачати. Якщо закінчаться бойові дії, нам все одно треба буде накачувати м’язи армії. Бо якщо ми знову її запустимо – Росія прекрасно показує, що вона робить з країнами, в яких слабка армія,
      – наголосив Дейнега.

      Він додав, що в армії має бути потрібна кількість вмотивованих людей, які готові служити.

      "Для них мають бути створені умови, щоб між різними видами роботи люди вибирали саме службу в армії. Це не тільки заробітна плата, а й ставлення командира, можливість поїхати додому, повага до особистості, відсутність бюрократії", – підсумував волонтер.

      Довідка. У бюджеті на 2020 рік зазначено, що витрати на оборону і безпеку становитимуть 245,8 мільярда гривень.

      бюджет
      Бюджет на 2020 рік / Інфографіка 24 каналу

      ВІдео повного інтерв'ю з Віталієм Дейнегою:

       

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      11 січня
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      Автор: Олена Трибушна
      Теги: Новини України Гроші Україна – Росія Війна на Донбасі Збройні сили України Зброя
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