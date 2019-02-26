Война за еду в Венесуэле может свергнуть режим Мадуро, – Яковина

Ситуация в Венесуэле обострилась, в стране царит голод. Между тем диктатор Николас Мадуро не допускает гуманитарную помощь, которую собрали США и страны Южной Америки во главе с его соперником – международно признанным президентом Венесуэлы Хуаном Гуайдо.

Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал журналист Иван Яковина.

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"В последние несколько дней снова обострилась ситуация в Венесуэле – наиболее несчастной стране западного полушария. Там все дело в еде. Местный узурпатор и диктатор Николас Мадуро сделал очень интересную систему власти, сначала полностью убив местное сельхозпроизводство. Он раскулачивал всех, кто хоть что-то выращивал на земле. Кстати, Венесуэла – как и Украина – одна из немногих стран на планете, где гражданин не может купить себе землю в своем же государстве", – напомнил журналист.

Он пояснил, что местной еды в Венесуэле нет, так как всю ее импортируют. Деньги для этого получают, продавая тяжелую венесуэльскую нефть злобным американцам. Из-за технических сложностей в больших объемах ее покупают только в США. Распределяет продукты среди населения власть. Лояльным армии и полиции она дает много еды. Тем городам, которые голосуют за президента, тоже что-то достается. А тем, кто Мадуро не любит, не остается ничего. Для них единственный шанс не умереть от голода – это уехать за границу.

Еда в Венесуэле впоследствии стала как наркотики: там действует черный рынок, вовсю идет контрабанда, едой занимается мафия и важные госчиновники. И это очень удобный инструмент давления на людей. Без еды никто не может жить. Отними у человека еду – и он будет согласен на все, лишь бы ее вернуть,

– подчеркнул Яковина.

По его мнению, эта система так-сяк работала до последнего времени. Мадуро чувствовал себя вполне уверенно. Но недавно все изменилось. США отказались покупать нефть из Венесуэлы и ввели санкции против тех, кто ее покупает. Мадуро остался без денег на покупку еды. Точнее, какие-то деньги у него есть, но на всю страну их совсем не хватает. В Венесуэле начался настоящий голод.

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"И тут соперник Мадуро – международно признанный президент Хуан Гуайдо – говорит венесуэльцам: "А у меня еда есть!". И правда есть: США и страны Южной Америки вместе скинулись и купили для Венесуэлы огромное количество еды, лекарств и предметов первой необходимости. На границах этой страны стоят огромные караваны грузовиков, готовые привезти в Венесуэлу все это добро и раздать его людям", – отметил журналист.



Хуан Гуайдо

Мадуро, который отлично знает, как легко контролировать людей с помощью еды, понимает, что эти караваны означают его политическую смерть. Голодное население пойдет не за ним, а за его соперником, если у него есть еда. Даже если этим соперником будет Гитлер или сам Сатана. Ну а Гуайдо – очень симпатичный молодой человек без вредных привычек, а вовсе не диктатор и не убийца,

– отметил Яковина.

Он уверен, что, попав в Венесуэлу, эта еда за секунду уничтожит власть Мадуро. Он сам говорит, что в караванах оружие. Для чего? Не надо оружия! Если у человека голодают дети, он не про автомат мечтает, а про пачку макарон. И своим президентом такой человек будет считать того, у кого есть макароны, а не автоматы. Мадуро же остался без американских денег. И без еды. Последний его жест отчаяния такой: он приказал армии и полиции охранять границы от гуманитарных караванов. Он буквально стал стеной между голодными миллионами людей и их пищей.

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"Откуда и столкновения: голодные венесуэльцы изнутри штурмуют границу своей страны. Они понимают: либо сейчас получат еду и выживут, либо скоро умрут от голода. Мадуро в этой ситуации выглядит совсем непривлекательно. Раньше он выдавал себя за защитника интересов бедных и голодных жителей страны. Теперь его солдаты стреляют из пулеметов именно по этим людям", – рассказал журналист.

Я не большой специалист в диктаторском искусстве, но почему-то мне кажется, если ты начинаешь стрелять в голодный народ, то любовь этого народа к тебе быстро остынет. А после этого твои дни как диктатора сочтены. На горизонте появляется отставка и побег, или даже виселица. В общем, я думаю, что движение к границам Венесуэлы грузовиков с едой сделает для свержения режима Мадуро более чем возможная военная интервенция. Я почти уверен, что венесуэльцы свергнут диктатора уже в этом году,

– подытожил Яковина.

Видео полного видеоблога Ивана Яковины "Безумный мир" за 26 февраля 2019 года: