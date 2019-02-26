Війна за їжу у Венесуелі може повалити режим Мадуро, – Яковина

Ситуація у Венесуелі загострилась, у країні панує голод. У той час диктатор Ніколас Мадуро не допускає гумантірну допомогу, яку зібрали США і країни Південної Америки на чолі з його суперником – міжнародно визнаним президентом Венесуели Хуаном Гуайдо.

Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів журналіст Іван Яковина.

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"В останні декілька днів знову загострилася ситуація в Венесуелі – найбільш нещасній країні західної півкулі. Там уся справа в їжі. Місцевий узурпатор і диктатор Ніколас Мадуро зробив дуже цікаву систему влади, спочатку повністю вбивши місцеве сільгоспвиробництво. Він розкуркулював усіх, хто хоч щось вирощував на землі. До речі, Венесуела – як і Україна – одна з небагатьох країн на планеті, де громадянин не може купити собі землі в своїй же державі", – нагадав журналіст.

Він пояснив, що місцевої їжі в Венесуелі немає, адже всю її імпортують. Гроші для цього отримують, продаючи важку венесуельську нафту злісним американцям. Через технічні складнощі в великих обсягах її купують тільки в США. Розподіляє продукти серед населення влада. Лояльним армії і поліції вона дає багато їжі. Тим містах, які голосують за президента, теж щось дістається. А тим, хто Мадуро не любить, не залишається нічого. Для них єдиний шанс не померти від голоду – це виїхати за кордон.

Їжа в Венесуелі згодом стала як наркотики: там діє чорний ринок, щосили йде контрабанда, їжею займається мафія і важливі держчиновники. І це дуже зручний інструмент тиску на людей. Без їжі ніхто не може жити. Відбери у людини їжу – і він буде згоден на все, лише б її повернути,

– підкреслив Яковина.

На його думку, ця система так-сяк працювала до останнього часу. Мадуро відчував себе цілком упевнено. Але нещодавно все змінилося. США відмовилися купувати нафту з Венесуели і ввели санкції проти тих, хто її купує. Мадуро залишився без грошей на купівлю їжі. Точніше, якісь гроші у нього є, але на всю країну їх зовсім не вистачає. У Венесуелі почався справжній голод.

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"І тут суперник Мадуро – міжнародно визнаний президент Хуан Гуайдо – каже венесуельцям: "А у мене їжа є!". І правда є: США і країни Південної Америки разом скинулися і купили для Венесуели величезну кількість їжі, ліків і предметів першої необхідності. На кордонах цієї країни стоять величезні каравани вантажівок, готові привезти до Венесуели все це добро і роздати його людям", – зазначив журналіст.



Хуан Гуайдо

Мадуро, який відмінно знає, як легко контролюваті людей за допомогою їжі, розуміє, що ці каравани означають його політічну смерть. Голодне населення піде не за ним, а за його суперником, якщо у нього є їжа. Навіть якщо цим суперником буде Гітлер або сам Сатана. Ну а Гуайдо – дуже симпатичний молодий чоловік без шкідливих звичок, а зовсім не диктатор і не вбивця,

– наголосив Яковина.

Він впевнений, що, потрапивши до Венесуели, ця їжа за секунду знищить владу Мадуро. Він сам каже, що в караванах зброя. Навіщо? Не треба зброї! Якщо у людини голодають діти, вона не про автомат мріє, а про пачку макаронів. І своїм президентом така людина буде вважати того, у кого є макарони, а не автомати. Мадуро ж залишився без американских грошей. І без їжі. Останній його жест відчаю такий: він наказав армії и поліції охороняти кордони від гуманітарних караванів. Він буквально став стіною між голодними мільйонамі людей і їх їжею.

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"Звідсі і зіткнення: голодні венесуельці зсередини штурмують кордон своєї країни. Вони розуміють: або зараз отримають їжу і виживуть, або скоро помруть від голоду. Мадуро в цій ситуации виглядає зовсім непривабливо. Раніше він видавав себе за захисника інтересів бідних и голодних жителів країни. Тепер його солдати стріляють з кулеметів саме по цих людях", – розповів журналіст.

Я не великий фахівець у диктаторському мистецтві, але чомусь мені здається, якщо ти починаєш стріляти в голодний народ, то любов цього народу до тебе швидко охолоне. А після цього твої дні як диктатора полічені. На горизонті з'являється відставка і втеча, або навіть шибениця. Загалом, я думаю, що рух до кордонів Венесуели вантажівок з їжею зробить для повалення режиму Мадуро більше ніж можлива військова інтервенція. Я майже впевнений, що венесуельці скинуть диктатора вже в цьому році,

– підсумував Яковина.

Відео повного відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 26 лютого 2019