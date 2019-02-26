16:42
26 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Жиріновський не пускає Лазарєва на Євровідєніє. Стриптиз для МВД
      Вєсті Кремля
      21:58, 25 лютого
      Вєсті.UA: Нове захоплення Кличка. Зеленський розучився рахувати
      Вєсті.UA
      21:18, 25 лютого
      Елітні маєтки та дорога зброя: як живуть екоінспектори України
      ЦРУ
      09:01, 22 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: ЗОЖ з-під палки
      Згадати все
      22:40, 22 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Війна за їжу у Венесуелі може повалити режим Мадуро, – Яковина

      237 Читать новость на русском
      Ніколас Садуро
      Ніколас Садуро / Getty images

      Ситуація у Венесуелі загострилась, у країні панує голод. У той час диктатор Ніколас Мадуро не допускає гумантірну допомогу, яку зібрали США і країни Південної Америки на чолі з його суперником – міжнародно визнаним президентом Венесуели Хуаном Гуайдо.

      Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів журналіст Іван Яковина.

      Читайте також: Десятки військових втекли від диктатора Мадуро до Колумбії

      "В останні декілька днів знову загострилася ситуація в Венесуелі – найбільш нещасній країні західної півкулі. Там уся справа в їжі. Місцевий узурпатор і диктатор Ніколас Мадуро зробив дуже цікаву систему влади, спочатку повністю вбивши місцеве сільгоспвиробництво. Він розкуркулював усіх, хто хоч щось вирощував на землі. До речі, Венесуела – як і Україна – одна з небагатьох країн на планеті, де громадянин не може купити собі землі в своїй же державі", – нагадав журналіст.

      Він пояснив, що місцевої їжі в Венесуелі немає, адже всю її імпортують. Гроші для цього отримують, продаючи важку венесуельську нафту злісним американцям. Через технічні складнощі в великих обсягах її купують тільки в США. Розподіляє продукти серед населення влада. Лояльним армії і поліції вона дає багато їжі. Тим містах, які голосують за президента, теж щось дістається. А тим, хто Мадуро не любить, не залишається нічого. Для них єдиний шанс не померти від голоду – це виїхати за кордон.

      Їжа в Венесуелі згодом стала як наркотики: там діє чорний ринок, щосили йде контрабанда, їжею займається мафія і важливі держчиновники. І це дуже зручний інструмент тиску на людей. Без їжі ніхто не може жити. Відбери у людини їжу – і він буде згоден на все, лише б її повернути,
      – підкреслив Яковина.

      На його думку, ця система так-сяк працювала до останнього часу. Мадуро відчував себе цілком упевнено. Але нещодавно все змінилося. США відмовилися купувати нафту з Венесуели і ввели санкції проти тих, хто її купує. Мадуро залишився без грошей на купівлю їжі. Точніше, якісь гроші у нього є, але на всю країну їх зовсім не вистачає. У Венесуелі почався справжній голод.

      Читайте також: У Венесуелі затримали американських журналістів через "незручні запитання"

      "І тут суперник Мадуро – міжнародно визнаний президент Хуан Гуайдо – каже венесуельцям: "А у мене їжа є!". І правда є: США і країни Південної Америки разом скинулися і купили для Венесуели величезну кількість їжі, ліків і предметів першої необхідності. На кордонах цієї країни стоять величезні каравани вантажівок, готові привезти до Венесуели все це добро і роздати його людям", – зазначив журналіст.

      гуайдо
      Хуан Гуайдо

      Мадуро, який відмінно знає, як легко контролюваті людей за допомогою їжі, розуміє, що ці каравани означають його політічну смерть. Голодне населення піде не за ним, а за його суперником, якщо у нього є їжа. Навіть якщо цим суперником буде Гітлер або сам Сатана. Ну а Гуайдо – дуже симпатичний молодий чоловік без шкідливих звичок, а зовсім не диктатор і не вбивця,
      – наголосив Яковина.

      Він впевнений, що, потрапивши до Венесуели, ця їжа за секунду знищить владу Мадуро. Він сам каже, що в караванах зброя. Навіщо? Не треба зброї! Якщо у людини голодають діти, вона не про автомат мріє, а про пачку макаронів. І своїм президентом така людина буде вважати того, у кого є макарони, а не автомати. Мадуро ж залишився без американских грошей. І без їжі. Останній його жест відчаю такий: він наказав армії и поліції охороняти кордони від гуманітарних караванів. Він буквально став стіною між голодними мільйонамі людей і їх їжею.

      Читайте також: На грани войны: почему Венесуэлой руководят два президента

      "Звідсі і зіткнення: голодні венесуельці зсередини штурмують кордон своєї країни. Вони розуміють: або зараз отримають їжу і виживуть, або скоро помруть від голоду. Мадуро в цій ситуации виглядає зовсім непривабливо. Раніше він видавав себе за захисника інтересів бідних и голодних жителів країни. Тепер його солдати стріляють з кулеметів саме по цих людях", – розповів журналіст.

      Я не великий фахівець у диктаторському мистецтві, але чомусь мені здається, якщо ти починаєш стріляти в голодний народ, то любов цього народу до тебе швидко охолоне. А після цього твої дні як диктатора полічені. На горизонті з'являється відставка і втеча, або навіть шибениця. Загалом, я думаю, що рух до кордонів Венесуели вантажівок з їжею зробить для повалення режиму Мадуро більше ніж можлива військова інтервенція. Я майже впевнений, що венесуельці скинуть диктатора вже в цьому році,
      – підсумував Яковина.

      Відео повного відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 26 лютого 2019

       

      blog_ava
      Вирок Зайцевій і Дронову: відео онлайн-трансляції засідання суду
      сьогодні
      3016
      Теги: Новини політики Відеоблоги Венесуела
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі"
      сьогодні , 01:06 Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі"
      9303
      "Іхтамнєти" на Донбасі: з'явився новий фотодоказ
      сьогодні , 16:30 "Іхтамнєти" на Донбасі: з'явився новий фотодоказ
      Дмитро Снєгирьов 2489
      Данилко сказав, хто має поїхати на Євробачення-2019
      сьогодні , 15:04 Данилко сказав, хто має поїхати на Євробачення-2019
      4990
      Чи знав Порошенко про мільйонні оборудки найближчого товариша Гладковського?
      сьогодні , 15:52 Чи знав Порошенко про мільйонні оборудки найближчого товариша Гладковського?
      Артем Овдієнко 842
      Які махінації викрила журналістка, за якою стежать в Одесі
      сьогодні , 15:32 Які махінації викрила журналістка, за якою стежать в Одесі
      Єгор Соболєв 369
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук