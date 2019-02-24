Десятки військових втекли від диктатора Мадуро до Колумбії

Понад 60 військових і представників Національної гвардії Венесуели попросили притулку у Колумбії. В країні заявили, що прохання венесуельських військових будуть розглянуті відповідно до стандартних процедур.

Глава колумбійської міграційної служби Крістіан Крюгер під час прес-конференції сказав, що більшість з них перетнули кордон в районі моста Симона Болівара.

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Раніше венесуельський диктатор Ніколас Мадуро наказав розгорнути війська на кордоні з Колумбією. Пізніше він заявив про розрив дипломатичних відносин з сусідньою країною. Колумбійської дипмісії доведеться покинути країну протягом доби.

Лідер венесуельської опозиції, тимчасовий президент Хуан Гуайдо до цього неодноразово заявляв, що політичні противники Ніколаса Мадуро проводять таємні зустрічі з військовими і співробітниками служб безпеки, обіцяючи їм амністію в разі переходу. Раніше про підтримку Гуайдо оголосили два полковника і один генерал збройних сил республіки.

До якого стану довів Венесуелу Мадуро?За шість років перебування Мадуро при владі національна валюта – болівар – девальвувала гігантськими темпами: наприкінці 2018 рівень інфляції сягнув 1 мільйона 300 тисяч відсотків. Жителі Венесуели потерпають від нестачі продуктів: у периферійних районах країни бідняки змушені їсти котів, собак та щурів. З країни виїхало майже три мільйони громадян, що більше, ніж 10% усього населення.

Що відбувається у Венесуелі?