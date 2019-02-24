Десятки військових втекли від диктатора Мадуро до Колумбії
Понад 60 військових і представників Національної гвардії Венесуели попросили притулку у Колумбії. В країні заявили, що прохання венесуельських військових будуть розглянуті відповідно до стандартних процедур.
Глава колумбійської міграційної служби Крістіан Крюгер під час прес-конференції сказав, що більшість з них перетнули кордон в районі моста Симона Болівара.
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Раніше венесуельський диктатор Ніколас Мадуро наказав розгорнути війська на кордоні з Колумбією. Пізніше він заявив про розрив дипломатичних відносин з сусідньою країною. Колумбійської дипмісії доведеться покинути країну протягом доби.
Лідер венесуельської опозиції, тимчасовий президент Хуан Гуайдо до цього неодноразово заявляв, що політичні противники Ніколаса Мадуро проводять таємні зустрічі з військовими і співробітниками служб безпеки, обіцяючи їм амністію в разі переходу. Раніше про підтримку Гуайдо оголосили два полковника і один генерал збройних сил республіки.
До якого стану довів Венесуелу Мадуро?За шість років перебування Мадуро при владі національна валюта – болівар – девальвувала гігантськими темпами: наприкінці 2018 рівень інфляції сягнув 1 мільйона 300 тисяч відсотків. Жителі Венесуели потерпають від нестачі продуктів: у периферійних районах країни бідняки змушені їсти котів, собак та щурів. З країни виїхало майже три мільйони громадян, що більше, ніж 10% усього населення.
Що відбувається у Венесуелі?
- Тисячі людей 23 січня 2019 року вийшли на протест із вимогою скинути диктатора Ніколаса Мадуро.
- Лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе "тимчасовим президентом" країни.
- Диктатора Мадуро підтримали очільник Кремля Володимир Путін та президент Білорусі Олександр Лукашенко.
- Українські правоохоронні органи підтвердили 24 каналу, що на підмогу Мадуро приїхали найманці "Вагнера", у Росії все заперечують.
- В ході протестів і сутичок із поліцією вже загинуло щонайменше 40 людей, затримали приблизно 900 активістів, серед них – 80 дітей.
- 3 лютого Трамп заявив про можливість військового втручання у Венесуелу.
- 4 лютого глави Швеції, Іспанії, Франції, Німеччини, Австрії, Данії, Литви, Великобританії та України заявили, що визнають Хуана Гуайдо тимчасовим конституційним президентом Венесуели, оскільки ультиматум про дострокові вибори не був виконаний Мадуро.
- Згодом низка країн направила гуманітарну допомогу країні, проте диктатор Мадуро закрив кордони Венесуели.
- Мадуро заявив про готовність зустрітись із Трампом для врегулювання конфлікту.
- Мадуро відповився від міжнародної гуманітарної допомоги і всіляко перешкоджає її доставленню у Венесуелу.
- 21 лютого Мадуро закрив кордон з Бразилією.