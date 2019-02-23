Мадуро надіслав кораблі ВМС Венесуели перехопити судна з гумдопомогою

Венесуельський диктатор Ніколас Мадуро наказав військово-морським силам країни перехопити судна з гуманітарною допомогою для жителів Венесуели, які прямують з Пуерто-Ріко.

На виконання наказу Мадуро вирушили чотири кораблі та два патрульних катерів, повідомляє місцевий журналіст Віктора Амайя.

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На борту одного з суден, яке не пускають у Венесуелу, перебуває 250 тонн гуманітарної допомоги.

Ці події відбуваються на фоні закриття Мадуро кордону з Бразилією, аби лідери опозиції так само не змогли доставити іноземну гуманітарну допомогу народу країни. Також він погрожує закрити кордон з Колумбією.

23 лютого на кордоні Венесуели і Бразилії відбулися сутички між силовиками і цивільними, коли перші першкоджали доставці гумдопомоги. Військові режиму Мадуро застрелили двох протестувальників, коли ті намагалися зупинити конвой. Неспокійно і на кордоні між Колумбією і Венесуелою. Там силовики застосували сльозогінний газ проти людей.

Чому Мадуро відмовляється приймати допомогу, коли народ Венесуели голоує? Мадуро заявив, що гуманітарна допомога, яку світова спільнота направила венесуельському народу, складається з "прогнилих та заражених продуктів". Також вважає, що це привід вторгнутись в країну і допомогти опозиції повалити його режим.

До якого стану довів Венесуелу Мадуро?За шість років перебування Мадуро при владі національна валюта – болівар – девальвувала гігантськими темпами: наприкінці 2018 рівень інфляції сягнув 1 мільйона 300 тисяч відсотків. Жителі Венесуели потерпають від нестачі продуктів: у периферійних районах країни бідняки змушені їсти котів, собак та щурів. З країни виїхало майже три мільйони громадян, що більше, ніж 10% усього населення.

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