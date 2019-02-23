Мадуро надіслав кораблі ВМС Венесуели перехопити судна з гумдопомогою
Венесуельський диктатор Ніколас Мадуро наказав військово-морським силам країни перехопити судна з гуманітарною допомогою для жителів Венесуели, які прямують з Пуерто-Ріко.
На виконання наказу Мадуро вирушили чотири кораблі та два патрульних катерів, повідомляє місцевий журналіст Віктора Амайя.
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На борту одного з суден, яке не пускають у Венесуелу, перебуває 250 тонн гуманітарної допомоги.
Ці події відбуваються на фоні закриття Мадуро кордону з Бразилією, аби лідери опозиції так само не змогли доставити іноземну гуманітарну допомогу народу країни. Також він погрожує закрити кордон з Колумбією.
23 лютого на кордоні Венесуели і Бразилії відбулися сутички між силовиками і цивільними, коли перші першкоджали доставці гумдопомоги. Військові режиму Мадуро застрелили двох протестувальників, коли ті намагалися зупинити конвой. Неспокійно і на кордоні між Колумбією і Венесуелою. Там силовики застосували сльозогінний газ проти людей.
Чому Мадуро відмовляється приймати допомогу, коли народ Венесуели голоує? Мадуро заявив, що гуманітарна допомога, яку світова спільнота направила венесуельському народу, складається з "прогнилих та заражених продуктів". Також вважає, що це привід вторгнутись в країну і допомогти опозиції повалити його режим.
До якого стану довів Венесуелу Мадуро?За шість років перебування Мадуро при владі національна валюта – болівар – девальвувала гігантськими темпами: наприкінці 2018 рівень інфляції сягнув 1 мільйона 300 тисяч відсотків. Жителі Венесуели потерпають від нестачі продуктів: у периферійних районах країни бідняки змушені їсти котів, собак та щурів. З країни виїхало майже три мільйони громадян, що більше, ніж 10% усього населення.
Що відбувається у Венесуелі?
- Тисячі людей 23 січня 2019 року вийшли на протест із вимогою скинути диктатора Ніколаса Мадуро.
- Лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе "тимчасовим президентом" країни.
- Диктатора Мадуро підтримали очільник Кремля Володимир Путін та президент Білорусі Олександр Лукашенко.
- Українські правоохоронні органи підтвердили 24 каналу, що на підмогу Мадуро приїхали найманці "Вагнера", у Росії все заперечують.
- В ході протестів і сутичок із поліцією вже загинуло щонайменше 40 людей, затримали приблизно 900 активістів, серед них – 80 дітей.
- 3 лютого Трамп заявив про можливість військового втручання у Венесуелу.
- 4 лютого глави Швеції, Іспанії, Франції, Німеччини, Австрії, Данії, Литви, Великобританії та України заявили, що визнають Хуана Гуайдо тимчасовим конституційним президентом Венесуели, оскільки ультиматум про дострокові вибори не був виконаний Мадуро.
- Згодом низка країн направила гуманітарну допомогу країні, проте диктатор Мадуро закрив кордони Венесуели.
- Мадуро заявив про готовність зустрітись із Трампом для врегулювання конфлікту.
- Мадуро відповився від міжнародної гуманітарної допомоги і всіляко перешкоджає її доставленню у Венесуелу.
- 21 лютого Мадуро закрив кордон з Бразилією.