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      Переворот у Венесуелі: на кордоні із Бразилією відбулися сутички, є загиблі

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      Ситуація на кордоні між Венесуелою та Бразилією
      Ситуація на кордоні між Венесуелою та Бразилією / фото із соцмереж

      На кордоні Венесуели і Бразилії відбулися сутички між силовиками і цивільними. Раніше влада Венесуели частково перекрила кордони із цією країною, щоб не пропустити гуманітарну допомогу. Так, військові застрелили двох протестувальників, коли ті намагалися зупинити конвой.

      24 канал повідомляв, що 21 лютого венесуельський диктатор Ніколас Мадуро вирішив закрити кордон з Бразилією, аби лідери опозиції не змогли доставити іноземну гуманітарну допомогу народу країни.

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      Окрім інформації про двох загиблих на венесуельсько-бразильському кордоні, відомо про ще 2 поранених через інцидент осіб. Їх направили до бразильських лікарень, передає Euronews.

      Коли вони почали стріляти моя сестра намагалась захистити інших і вибігла наперед. Вона просила не відкривати вогонь і запитувала у солдатів, навіщо вони це роблять,
      – розповів родич однієї із жертв стрілянини на кордоні.

      Окрім того, у прикордонному місті Уренья, де прокладений міст, що з’єднує дві країни, теж відбулися сутички між населенням і військовими. Там же журналісти помітили два танки.

      Так само неспокійно на кордоні між Колумбією і Венесуелою. Там силовики застосували сльозогінний газ проти людей.

      Що відбувається у Венесуелі?

      – Тисячі людей 23 січня 2019 року вийшли на протест із вимогою скинути диктатора Ніколаса Мадуро.

      Лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе "тимчасовим президентом" країни.

      – Диктатора Мадуро підтримали очільник Кремля Володимир Путін та президент Білорусі Олександр Лукашенко.

      – Українські правоохоронні органи підтвердили 24 каналу, що на підмогу Мадуро приїхали найманці "Вагнера", у Росії все заперечують.

      – В ході протестів і сутичок із поліцією вже загинуло щонайменше 40 людей, затримали приблизно 900 активістів, серед них – 80 дітей.

      – 3 лютого Трамп заявив про можливість військового втручання у Венесуелу.

      – 4 лютого глави Швеції, Іспанії, Франції, Німеччини, Австрії, Данії, Литви, Великобританії та України заявили, що визнають Хуана Гуайдо тимчасовим конституційним президентом Венесуели, оскільки ультиматум про дострокові вибори не був виконаний Мадуро.

      – Згодом низка країн направила гуманітарну допомогу країні, проте диктатор Мадуро закрив кордони Венесуели.

      – 21 лютого Мадуро закрив кордон Венесуели із Бразилією.

      До якого стану довів Венесуелу Мадуро?За шість років перебування Мадуро при владі національна валюта – болівар – девальвувала гігантськими темпами: наприкінці 2018 рівень інфляції сягнув 1 мільйона 300 тисяч відсотків. Жителі Венесуели потерпають від нестачі продуктів: у периферійних районах країни бідняки змушені їсти котів, собак та щурів. З країни виїхало майже три мільйони громадян, що більше, ніж 10% усього населення.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Венесуела Жертви Бразилія
      Джерело: 24 Канал
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