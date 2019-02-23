Переворот в Венесуэле: на границе с Бразилией произошли столкновения, есть погибшие

На границе Венесуэлы и Бразилии произошли столкновения между силовиками и гражданскими. Ранее власти Венесуэлы частично перекрыли границы с этой страной, чтобы не пропустить гуманитарную помощь. Так, военные застрелили двух протестующих, когда те пытались остановить конвой.

24 канал сообщал, что 21 февраля венесуэльский диктатор Николас Мадуро решил закрыть границу с Бразилией, чтобы лидеры оппозиции не смогли доставить международную гуманитарную помощь народу страны.

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Помимо информации о двух погибших на венесуэльско-бразильской границе, известно о еще 2 раненых. Их направили в бразильские больницы, передает Euronews.

Когда они начали стрелять, моя сестра пыталась защитить других и выбежала вперед. Она просила не открывать огонь и спрашивала у солдат, зачем они это делают,

– рассказал родственник одной из жертв стрельбы на границе.

Кроме того, в приграничном городе Уренья, где проложен мост, соединяющий две страны, тоже произошли столкновения между населением и военными. Там же журналисты заметили два танка.

#URGENTE Dos tanquetas irrumpen en el puente internacional Simón Bolívar con aparentemente 3 GNB desertores pic.twitter.com/7XcUkbik8G — Rafael Hernández (@sincepto) 23 лютого 2019 р.

Так же неспокойно на границе между Колумбией и Венесуэлой. Там силовики применили слезоточивый газ против людей.

Minor injuries here. Entire crowd retreating. People washing tear gas from their eyes. pic.twitter.com/UdKLa7PqAb — Dylan Baddour (@DylanBaddour) 23 лютого 2019 р.

Что происходит в Венесуэле?

– Тысячи людей 23 января 2019 года вышли на протест с требованием свергнуть диктатора Николаса Мадуро.

– Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" страны.

– Диктатора Мадуро поддержали глава Кремля Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко.

– Украинские правоохранительные органы подтвердили 24 каналу, что на подмогу Мадуро приехали наемники "Вагнера", в России все отрицают.

– В ходе протестов и столкновений с полицией уже погибло по меньшей мере 40 человек, задержали примерно 900 активистов, среди них – 80 детей.

– 3 февраля Трамп заявил о возможности военного вмешательства в Венесуэлу.

– 4 февраля главы Швеции, Испании, Франции, Германии, Австрии, Дании, Литвы, Великобритании и Украины заявили, что признают Хуана Гуайдо временным конституционным президентом Венесуэлы, поскольку ультиматум о досрочных выборах не был выполнен Мадуро.

– Впоследствии ряд стран направил гуманитарную помощь стране, однако диктатор Мадуро закрыл границы Венесуэлы.

– 21 февраля Мадуро закрыл границу Венесуэлы с Бразилией.

До какого состояния довел Венесуэлу Мадуро?

За шесть лет пребывания Мадуро у власти национальная валюта – боливар – девальвировала гигантскими темпами: в конце 2018 уровень инфляции достиг 1 миллиона 300 тысяч процентов. Жители Венесуэлы страдают от нехватки продуктов: в периферийных районах страны бедняки вынуждены есть кошек, собак и крыс. Из страны выехало почти три миллиона граждан, что больше, чем 10% всего населения.