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      Переворот в Венесуэле: на границе с Бразилией произошли столкновения, есть погибшие

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      Ситуация на границе между Венесуэлой и Бразилией
      Ситуация на границе между Венесуэлой и Бразилией / Фото из соцсетей

      На границе Венесуэлы и Бразилии произошли столкновения между силовиками и гражданскими. Ранее власти Венесуэлы частично перекрыли границы с этой страной, чтобы не пропустить гуманитарную помощь. Так, военные застрелили двух протестующих, когда те пытались остановить конвой.

      24 канал сообщал, что 21 февраля венесуэльский диктатор Николас Мадуро решил закрыть границу с Бразилией, чтобы лидеры оппозиции не смогли доставить международную гуманитарную помощь народу страны.

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      Помимо информации о двух погибших на венесуэльско-бразильской границе, известно о еще 2 раненых. Их направили в бразильские больницы, передает Euronews.

      Когда они начали стрелять, моя сестра пыталась защитить других и выбежала вперед. Она просила не открывать огонь и спрашивала у солдат, зачем они это делают,
      – рассказал родственник одной из жертв стрельбы на границе.

      Кроме того, в приграничном городе Уренья, где проложен мост, соединяющий две страны, тоже произошли столкновения между населением и военными. Там же журналисты заметили два танка.

      Так же неспокойно на границе между Колумбией и Венесуэлой. Там силовики применили слезоточивый газ против людей.

      Что происходит в Венесуэле?

      – Тысячи людей 23 января 2019 года вышли на протест с требованием свергнуть диктатора Николаса Мадуро.

      Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" страны.

      – Диктатора Мадуро поддержали глава Кремля Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко.

      – Украинские правоохранительные органы подтвердили 24 каналу, что на подмогу Мадуро приехали наемники "Вагнера", в России все отрицают.

      – В ходе протестов и столкновений с полицией уже погибло по меньшей мере 40 человек, задержали примерно 900 активистов, среди них – 80 детей.

      – 3 февраля Трамп заявил о возможности военного вмешательства в Венесуэлу.

      – 4 февраля главы Швеции, Испании, Франции, Германии, Австрии, Дании, Литвы, Великобритании и Украины заявили, что признают Хуана Гуайдо временным конституционным президентом Венесуэлы, поскольку ультиматум о досрочных выборах не был выполнен Мадуро.

      – Впоследствии ряд стран направил гуманитарную помощь стране, однако диктатор Мадуро закрыл границы Венесуэлы.

      – 21 февраля Мадуро закрыл границу Венесуэлы с Бразилией.

      До какого состояния довел Венесуэлу Мадуро?
      За шесть лет пребывания Мадуро у власти национальная валюта – боливар – девальвировала гигантскими темпами: в конце 2018 уровень инфляции достиг 1 миллиона 300 тысяч процентов. Жители Венесуэлы страдают от нехватки продуктов: в периферийных районах страны бедняки вынуждены есть кошек, собак и крыс. Из страны выехало почти три миллиона граждан, что больше, чем 10% всего населения.

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      Теги: Новости политики Бразилия Жертвы Венесуэла
      Источник: 24 Канал
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