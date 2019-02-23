Переворот в Венесуэле: на границе с Бразилией произошли столкновения, есть погибшие
На границе Венесуэлы и Бразилии произошли столкновения между силовиками и гражданскими. Ранее власти Венесуэлы частично перекрыли границы с этой страной, чтобы не пропустить гуманитарную помощь. Так, военные застрелили двух протестующих, когда те пытались остановить конвой.
24 канал сообщал, что 21 февраля венесуэльский диктатор Николас Мадуро решил закрыть границу с Бразилией, чтобы лидеры оппозиции не смогли доставить международную гуманитарную помощь народу страны.
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Помимо информации о двух погибших на венесуэльско-бразильской границе, известно о еще 2 раненых. Их направили в бразильские больницы, передает Euronews.
Когда они начали стрелять, моя сестра пыталась защитить других и выбежала вперед. Она просила не открывать огонь и спрашивала у солдат, зачем они это делают,
– рассказал родственник одной из жертв стрельбы на границе.
Кроме того, в приграничном городе Уренья, где проложен мост, соединяющий две страны, тоже произошли столкновения между населением и военными. Там же журналисты заметили два танка.
Так же неспокойно на границе между Колумбией и Венесуэлой. Там силовики применили слезоточивый газ против людей.
Что происходит в Венесуэле?
– Тысячи людей 23 января 2019 года вышли на протест с требованием свергнуть диктатора Николаса Мадуро.
– Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" страны.
– Диктатора Мадуро поддержали глава Кремля Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко.
– Украинские правоохранительные органы подтвердили 24 каналу, что на подмогу Мадуро приехали наемники "Вагнера", в России все отрицают.
– В ходе протестов и столкновений с полицией уже погибло по меньшей мере 40 человек, задержали примерно 900 активистов, среди них – 80 детей.
– 3 февраля Трамп заявил о возможности военного вмешательства в Венесуэлу.
– 4 февраля главы Швеции, Испании, Франции, Германии, Австрии, Дании, Литвы, Великобритании и Украины заявили, что признают Хуана Гуайдо временным конституционным президентом Венесуэлы, поскольку ультиматум о досрочных выборах не был выполнен Мадуро.
– Впоследствии ряд стран направил гуманитарную помощь стране, однако диктатор Мадуро закрыл границы Венесуэлы.
– 21 февраля Мадуро закрыл границу Венесуэлы с Бразилией.
До какого состояния довел Венесуэлу Мадуро?
За шесть лет пребывания Мадуро у власти национальная валюта – боливар – девальвировала гигантскими темпами: в конце 2018 уровень инфляции достиг 1 миллиона 300 тысяч процентов. Жители Венесуэлы страдают от нехватки продуктов: в периферийных районах страны бедняки вынуждены есть кошек, собак и крыс. Из страны выехало почти три миллиона граждан, что больше, чем 10% всего населения.