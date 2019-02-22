В России отметились циничным заявлением об украинском следе в Венесуэле

В РФ заявили, что самолеты украинского предприятия "Антонов" Соединенные Штаты Америки собираются задействовать в поставке большого количества оружия в Венесуэлу. Вроде бы именно такой груз с помощью Украины США собираются отправить в страны вместо гуманитарной помощи.

Вооружение якобы хотят адресовать оппозиционным силам Венесуэлы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает "Интерфакс".

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Так, по ее словам, у РФ якобы есть данные о том, что компании США и их союзники по НАТО прорабатывают вопрос приобретения "в одной из восточноевропейских стран" большой партии вооружения и боеприпасов для их дальнейшей передачи оппозиционным силам Венесуэлы".

Захарова отметила, что речь идет об образцах и аналогах крупнокалиберных пулеметах, подствольных и автоматических гранатометах, переносных ЗРК, боеприпасах к стрелковому и артиллерийскому вооружению различного назначения.

"Доставку груза в Венесуэлу планируют осуществить в начале марта несколькими партиями через территорию соседней страны с привлечением транспортных самолетов Международной экспедиторской компании", – рассказала представитель российского дипведомства.

Кроме того, она отметила: в этой истории прослеживается "украинский след".

В частности, как мы понимаем, будет привлечено государственное предприятие "Антонов",

– сказала Захарова.

Захарова считает, что "администрация США сознательно обостряет всю ситуацию" в Венесуэле. По ее словам, под видом доставки гуманитарной помощи, запланированной на 23 февраля, США стягивают к границам Венесуэлы спецсилы и технику.

Что известно о государственном предприятии "Антонов"?

Это украинский авиастроительный концерн, который разрабатывает и сертифицирует самолеты. Входит в состав государственного концерна "Укроборонпром". За свою историю предприятие разработало и выпустило в небо около 30 "самолетов Антонова". В частности, гордостью предприятия можно назвать самолет Ан-225 "Мрия" (самый большой, самый тяжелый и самый грузоподъемный самолет в мире из когда-либо построенных).

Отметим, что это далеко не первые попытки России обвинить украинские предприятия в тайных заговорах или в поставке деталей для вооружений. Так, в 2017 году из-за провокации российских спецслужб украинский завод "Южмаш" обвинили в продаже ракетных двигателей в Северной Корее. Украина опровергла эту информацию.

Что происходит в Венесуэле?

– Тысячи людей 23 января 2019 года вышли на протест с требованием свергнуть диктатора Николаса Мадуро.

– Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" страны.

– Диктатора Мадуро поддержали глава Кремля Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко.

– Украинские правоохранительные органы подтвердили 24 каналу, что на подмогу Мадуро приехали наемники "Вагнера", в России все отрицают.

– В ходе протестов и столкновений с полицией уже погибло по меньшей мере 40 человек, задержали примерно 900 активистов, среди них – 80 детей.

– 3 февраля Трамп заявил о возможности военного вмешательства в Венесуэлу.

– 4 февраля главы Швеции, Испании, Франции, Германии, Австрии, Дании, Литвы, Великобритании и Украины заявили, что признают Хуана Гуайдо временным конституционным президентом Венесуэлы, поскольку ультиматум о досрочных выборах не был выполнен Мадуро.

– Впоследствии ряд стран направила гуманитарную помощь стране, однако диктатор Мадуро закрыл границы Венесуэлы.

– Мадуро заявил о готовности встретиться с Трампом для урегулирования конфликта.

– 21 февраля Мадуро закрыл границу Венесуэлы с Бразилией.

До какого состояния довел Венесуэлу Мадуро?

За шесть лет пребывания Мадуро у власти национальная валюта – боливар – девальвировала гигантскими темпами: в конце 2018 уровень инфляции достиг 1 миллиона 300 тысяч процентов. Жители Венесуэлы страдают от нехватки продуктов: в периферийных районах страны бедняки вынуждены есть кошек, собак и крыс. Из страны выехало почти три миллиона граждан, что больше, чем 10% всего населения.