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      У Росії відзначилися цинічною заявою про український слід у Венесуелі

      369 Читать новость на русском
      Марія Захарова
      Марія Захарова / фото з відкритих джерел

      У РФ заявили, що літаки українського підприємства "Антонов" Сполучені Штати Америки збираються задіяти у поставці великої кількості зброї у Венесуелу. Начебто саме такий вантаж за допомогою України США збираються відправити до країни замість гуманітарної допомоги.

      Озброєння нібито хочуть адресувати опозиційним силам Венесуели. Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає "Интерфакс".

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      Так, за її словами, у РФ нібито є дані про те, що компанії США і їхні союзники по НАТО опрацьовують питання придбання "в одній зі східноєвропейських країн" великої партії озброєння і боєприпасів для їх подальшої передачі опозиційним силам Венесуели".

      Захарова зазначила, що йдеться про зразки і аналоги великокаліберних кулеметів, підствольних і автоматичних гранатометів, переносних ЗРК, боєприпасів до стрілецького та артилерійського озброєння різного призначення.

      "Доставляння вантажу до Венесуели планують здійснити на початку березня декількома партіями через територію сусідньої країни з залученням транспортних літаків Міжнародної експедиторської компанії", – розповіла представниця російського дипвідомства.

      Окрім того, вона наголосила: в цій історії простежується "український слід".

      Зокрема, як ми розуміємо, буде залучене державне підприємство "Антонов",
      – сказала Захарова.

      Захарова вважає: адміністрація "США свідомо загострює всю ситуацію" у Венесуелі. За її словами, під виглядом доставляння гуманітарної допомоги, запланованої на 23 лютого, США стягують до кордонів Венесуели спецсили і техніку.

      Що відомо про державне підприємство "Антонов"? Це український авіабудівний концерн, який розробляє та сертифікує літаки. Входить до складу державного концерну "Укроборонпром". За свою історію підприємство розробило і випустило в небо близько 30 "літаків Антонова". Зокрема, гордістю підприємства можна назвати літак Ан-225 "Мрія" (найбільший, найважчий і найбільш вантажопідіймальний літак у світі з будь-коли побудованих).

      Зазначимо, що це далеко не перші спроби Росії звинуватити українські підприємства у таємних змовах чи у постачанні деталей для озброєнь. Так, у 2017 році через провокації російських спецслужб український завод "Південмаш" звинуватили у продажі ракетних двигунів до Північної Кореї. Україна спростувала цю інформацію.

      Що відбувається у Венесуелі?

      – Тисячі людей 23 січня 2019 року вийшли на протест із вимогою скинути диктатора Ніколаса Мадуро.

      – Лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе "тимчасовим президентом" країни.

      – Диктатора Мадуро підтримали очільник Кремля Володимир Путін та президент Білорусі Олександр Лукашенко.

      – Українські правоохоронні органи підтвердили 24 каналу, що на підмогу Мадуро приїхали найманці "Вагнера", у Росії все заперечують.

      – В ході протестів і сутичок із поліцією вже загинуло щонайменше 40 людей, затримали приблизно 900 активістів, серед них – 80 дітей.

      – 3 лютого Трамп заявив про можливість військового втручання у Венесуелу.

      – 4 лютого глави Швеції, Іспанії, Франції, Німеччини, Австрії, Данії, Литви, Великобританії та України заявили, що визнають Хуана Гуайдо тимчасовим конституційним президентом Венесуели, оскільки ультиматум про дострокові вибори не був виконаний Мадуро.

      – Згодом низка країн направила гуманітарну допомогу країні, проте диктатор Мадуро закрив кордони Венесуели.

      – Мадуро заявив про готовність зустрітись із Трампом для врегулювання конфлікту.

      – 21 лютого Мадуро закрив кордон Венесуели із Бразилією.

      До якого стану довів Венесуелу Мадуро?За шість років перебування Мадуро при владі національна валюта – болівар – девальвувала гігантськими темпами: наприкінці 2018 рівень інфляції сягнув 1 мільйона 300 тисяч відсотків. Жителі Венесуели потерпають від нестачі продуктів: у периферійних районах країни бідняки змушені їсти котів, собак та щурів. З країни виїхало майже три мільйони громадян, що більше, ніж 10% усього населення.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Венесуела Новини США Зброя
      Джерело: 24 Канал
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