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      Мадуро наказав підприємствам Венесуели відкривати рахунки у Росії

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      Ніколас Мадуро та Володимир Путін продовжують зміцнювати дружбу
      Ніколас Мадуро та Володимир Путін продовжують зміцнювати дружбу / ТАСС

      Уряд Мадуро наказав керівникам 50 найбільших підприємств країни відкрити банківські рахунки в Росії, а також у Туреччині, Китаї та Індії. У цих же країнах – шукати партнерів та постачальників. Бізнес попередили, що спроби зірвати виробництво і дестабілізувати уряд спричинять репресії.

      Відбулося це під час зустрічі віце-президента з економіки і міністра торгівлі з підприємцями у понеділок, 18 лютого, в президентському палаці Каракасу, інформувало Bloomberg.

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      Чиновники застерегли бізнесменів від підвищення цін, оскільки інфляція, мовляв, почала сповільнюватися. Хоч насправді у Венесуелі мінімальної заробітної плати ледве достатньо для купівлі однієї страви у McDonald's або трьох літрів Pepsi.

      Хто зараз керує Венесуелою? Лідер опозиції Хуан Гуайдо визнаний низкою країн світу як тимчасовий президент. Його раптова поява і глобальна підтримка, яку він отримав, дали керівникам бізнесу та інвесторам стимул до оптимізму щодо ймовірного швидкого закінчення соціалістичного режиму. Утім, Мадуро продовжує контролювати майже всі важелі в державі.

      Прес-служби світових інформаційних агентств звернулися до уряду Венесуели за коментарями. Проте там з відповідями не поспішають.

      Що відбувається у Венесуелі?

      – Тисячі людей 23 січня 2019 року вийшли на протест із вимогою скинути диктатора Ніколаса Мадуро.

      Лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе "тимчасовим президентом", про підтримку опозиціонеру заявили чимало країн світу.

      – Ніколаса Мадуро підтримали очільник Кремля Володимир Путін та президент Білорусі Олександр Лукашенко.

      – В ході протестів і сутичок із поліцією вже загинуло щонайменше 40 людей, затримали приблизно 900 активістів, серед них – 80 дітей.

      – 3 лютого Трамп заявив про можливість військового втручання у Венесуелу.

      – Низка країн направила гуманітарну допомогу країні, проте Мадуро закрив кордони Венесуели і звинуватив США, що ті надіслали зіпсовані продукти.

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      Теги: Новини Росії Венесуела
      Джерело: 24 Канал
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