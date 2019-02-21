Мадуро наказав підприємствам Венесуели відкривати рахунки у Росії

Уряд Мадуро наказав керівникам 50 найбільших підприємств країни відкрити банківські рахунки в Росії, а також у Туреччині, Китаї та Індії. У цих же країнах – шукати партнерів та постачальників. Бізнес попередили, що спроби зірвати виробництво і дестабілізувати уряд спричинять репресії.

Відбулося це під час зустрічі віце-президента з економіки і міністра торгівлі з підприємцями у понеділок, 18 лютого, в президентському палаці Каракасу, інформувало Bloomberg.

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Чиновники застерегли бізнесменів від підвищення цін, оскільки інфляція, мовляв, почала сповільнюватися. Хоч насправді у Венесуелі мінімальної заробітної плати ледве достатньо для купівлі однієї страви у McDonald's або трьох літрів Pepsi.

Хто зараз керує Венесуелою? Лідер опозиції Хуан Гуайдо визнаний низкою країн світу як тимчасовий президент. Його раптова поява і глобальна підтримка, яку він отримав, дали керівникам бізнесу та інвесторам стимул до оптимізму щодо ймовірного швидкого закінчення соціалістичного режиму. Утім, Мадуро продовжує контролювати майже всі важелі в державі.

Прес-служби світових інформаційних агентств звернулися до уряду Венесуели за коментарями. Проте там з відповідями не поспішають.

Що відбувається у Венесуелі?

– Тисячі людей 23 січня 2019 року вийшли на протест із вимогою скинути диктатора Ніколаса Мадуро.

– Лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе "тимчасовим президентом", про підтримку опозиціонеру заявили чимало країн світу.

– Ніколаса Мадуро підтримали очільник Кремля Володимир Путін та президент Білорусі Олександр Лукашенко.

– В ході протестів і сутичок із поліцією вже загинуло щонайменше 40 людей, затримали приблизно 900 активістів, серед них – 80 дітей.

– 3 лютого Трамп заявив про можливість військового втручання у Венесуелу.

– Низка країн направила гуманітарну допомогу країні, проте Мадуро закрив кордони Венесуели і звинуватив США, що ті надіслали зіпсовані продукти.