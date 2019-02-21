Мадуро приказал предприятиям Венесуэлы открывать счета в России

Правительство Мадуро приказало руководителям 50 крупнейших предприятий страны открыть банковские счета в России, а также в Турции, Китае и Индии. В этих же странах – искать партнеров и поставщиков. Бизнес предупредили, что попытки сорвать производство и дестабилизировать правительство повлекут репрессии.

Произошло это во время встречи вице-президента по экономике и министра торговли с предпринимателями в понедельник, 18 февраля, в президентском дворце Каракаса, информировало Bloomberg.

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Чиновники предостерегли бизнесменов от повышения цен, поскольку инфляция, мол, начала замедляться. Хотя на самом деле в Венесуэле минимальной заработной платы едва достаточно для покупки одного блюда в McDonald's или трех литров Pepsi.

Кто сейчас руководит Венесуэлой?

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо признан рядом стран мира как временный президент. Его внезапное появление и глобальная поддержка, которую он получил, дали руководителям бизнеса и инвесторам стимул к оптимизму относительно вероятного скорого окончания социалистического режима. Впрочем, Мадуро продолжает контролировать почти все рычаги в государстве.



Пресс-службы мировых информационных агентств обратились к правительству Венесуэлы за комментариями. Однако там с ответами не спешат.

Что происходит в Венесуэле?

– Тысячи людей 23 января 2019 года вышли на протест с требованием свергнуть диктатора Николаса Мадуро.

– Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом", о поддержке заявили оппозиционеру немало стран мира.

– Николаса Мадуро поддержали глава Кремля Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко.

– В ходе протестов и столкновений с полицией уже погибло по меньшей мере 40 человек, задержали примерно 900 активистов, среди них – 80 детей.

– 3 февраля Трамп заявил о возможности военного вмешательства в Венесуэлу.

– Ряд стран направили гуманитарную помощь стране, однако Мадуро закрыл границы Венесуэлы обвинил США, что те прислали испорченные продукты.