Куба обвинила США в перемещении войск в Венесуэлу

Глава МИД Кубы Бруно Родригес обвинил во вторник США в переброске войск в Венесуэлу. Куба призвала мировое сообщество выступить в защиту мира и уважения суверенитета Боливарианской Республики. Обвинения прозвучали после заявления Трампа о контроле Мадуро Кубой.

Об этом Родригес заявил во время выступления на пресс-конференции в Гаване.

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У меня есть все данные, которые позволяют утверждать, что осуществляются полеты из американских баз, где действуют подразделения специальных операций и морская пехота, используемые для таких акций, в рамках подготовки действий против Венесуэлы,

– сказал дипломат.

По словам кубинского министра, эти полеты никак не связаны с оказанием гуманитарной помощи Венесуэле, которую продвигает часть международного сообщества.

Руководство Кубы призвал мировое сообщество выступить в защиту мира и уважения национального суверенитета Боливарианской Республики.

"Необходимо соблюдать пути диалога и безусловного уважения суверенитета Венесуэлы", – отметил глава ведомства.

По его словам, администрация США оказывает давление на страны – члены ООН для принятия своего проекта резолюции по урегулированию кризиса, который содержит призыв к проведению в Венесуэле новых президентских выборов.

Стоит заметить, что обвинения в сторону США прозвучали после того, как президент Дональд Трамп, выступая в Международном университете штата Флорида, заявил, что военные Кубы контролируют Венесуэлу и непосредственно Николаса Мадуро.

Бруно Родригес заявил тогда, что в Венесуэле нет военного с Кубы и потребовал от Вашингтона доказательств.

#US President infamously accused #Cuba of maintaining private army in #Venezuela. I urge him to provide evidence. Our government strongly and categorically rejects such slanders. (1/2) — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) 19 лютого 2019 р.



Что происходит в Венесуэле?

– Тысячи людей 23 января 2019 года вышли на протест с требованием свергнуть диктатора Николаса Мадуро.

– Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" страны, о поддержке оппозиционеру заявили многие страны мира.

– Диктатора Мадуро поддерживают глава Кремля Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко.

– Правоохранительные органы подтвердили 24 каналу, что на помощь Мадуро приехали наемники "Вагнера", в России все отрицают.

– В ходе протестов и столкновений с полицией уже погибли по меньшей мере 40 человек, задержали около 900 активистов, среди них – 80 детей.

– 26 января Франция и Испания заявили, что выдвигают ультиматум Мадуро: они требуют в течение восьми дней объявить выборы в Венесуэле.

– 3 февраля Трамп заявил о возможности военного вмешательства в Венесуэлу.

– Впоследствии ряд стран направили гуманитарную помощь стране, однако диктатор Мадуро закрыл границы Венесуэлы. Кроме этого, он обвинил США в том, что они прислали испорченные продукты жителям Венесуэлы и добавил: целью доставки гуманитарной помощи является отравление населения страны.

До какого состояния довел Венесуэлу Мадуро?За шесть лет пребывания Мадуро у власти национальная валюта – боливар – девальвировала гигантскими темпами: в конце 2018 года уровень инфляции достиг 1 миллиона 300 тысяч процентов. Жители Венесуэлы страдают от недостатка продуктов: в периферийных районах страны бедняки вынуждены есть кошек, собак и крыс. Из страны уехало почти три миллиона граждан, более 10% всего населения.