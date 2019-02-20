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      Куба обвинила США в перемещении войск в Венесуэлу

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      Бруно Родригес
      Бруно Родригес / Фото из открытых источников

      Глава МИД Кубы Бруно Родригес обвинил во вторник США в переброске войск в Венесуэлу. Куба призвала мировое сообщество выступить в защиту мира и уважения суверенитета Боливарианской Республики. Обвинения прозвучали после заявления Трампа о контроле Мадуро Кубой.

      Об этом Родригес заявил во время выступления на пресс-конференции в Гаване.

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      У меня есть все данные, которые позволяют утверждать, что осуществляются полеты из американских баз, где действуют подразделения специальных операций и морская пехота, используемые для таких акций, в рамках подготовки действий против Венесуэлы,
      – сказал дипломат.

      По словам кубинского министра, эти полеты никак не связаны с оказанием гуманитарной помощи Венесуэле, которую продвигает часть международного сообщества.

      Руководство Кубы призвал мировое сообщество выступить в защиту мира и уважения национального суверенитета Боливарианской Республики.

      "Необходимо соблюдать пути диалога и безусловного уважения суверенитета Венесуэлы", – отметил глава ведомства.

      По его словам, администрация США оказывает давление на страны – члены ООН для принятия своего проекта резолюции по урегулированию кризиса, который содержит призыв к проведению в Венесуэле новых президентских выборов.

      Стоит заметить, что обвинения в сторону США прозвучали после того, как президент Дональд Трамп, выступая в Международном университете штата Флорида, заявил, что военные Кубы контролируют Венесуэлу и непосредственно Николаса Мадуро.

      Бруно Родригес заявил тогда, что в Венесуэле нет военного с Кубы и потребовал от Вашингтона доказательств.


      Что происходит в Венесуэле?

      – Тысячи людей 23 января 2019 года вышли на протест с требованием свергнуть диктатора Николаса Мадуро.

      Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" страны, о поддержке оппозиционеру заявили многие страны мира.

      – Диктатора Мадуро поддерживают глава Кремля Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко.

      – Правоохранительные органы подтвердили 24 каналу, что на помощь Мадуро приехали наемники "Вагнера", в России все отрицают.

      – В ходе протестов и столкновений с полицией уже погибли по меньшей мере 40 человек, задержали около 900 активистов, среди них – 80 детей.

      – 26 января Франция и Испания заявили, что выдвигают ультиматум Мадуро: они требуют в течение восьми дней объявить выборы в Венесуэле.

      – 3 февраля Трамп заявил о возможности военного вмешательства в Венесуэлу.

      – Впоследствии ряд стран направили гуманитарную помощь стране, однако диктатор Мадуро закрыл границы Венесуэлы. Кроме этого, он обвинил США в том, что они прислали испорченные продукты жителям Венесуэлы и добавил: целью доставки гуманитарной помощи является отравление населения страны.

      До какого состояния довел Венесуэлу Мадуро?За шесть лет пребывания Мадуро у власти национальная валюта – боливар – девальвировала гигантскими темпами: в конце 2018 года уровень инфляции достиг 1 миллиона 300 тысяч процентов. Жители Венесуэлы страдают от недостатка продуктов: в периферийных районах страны бедняки вынуждены есть кошек, собак и крыс. Из страны уехало почти три миллиона граждан, более 10% всего населения.

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      Теги: Дональд Трамп Новости США Латинськая Америка Куба Венесуэла Новости политики
      Источник: 24 Канал
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