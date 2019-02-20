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      Куба звинуватила США у переміщенні військ до Венесуели

      83 Читать новость на русском
      Бруно Родрігес
      Бруно Родрігес / Фото з відкритих джерел

      Очільник МЗС Куби Бруно Родрігес звинуватив у вівторок США у перекиданні військ до Венесуели. Куба закликала світову спільноту виступити на захист миру і поваги суверенітету Боліваріанської Республіки. Звинувачення пролунали після заяви Трампа про контроль Мадуро Кубою.

      Про це Родрігес заявив під час виступу на прес-конференції у Гавані.

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      У мене є всі дані, які дозволяють стверджувати, що здійснюються польоти з американських баз, де діють підрозділи спеціальних операцій і морська піхота, використовувані для таких акцій, в рамках підготовки дій проти Венесуели,
      – сказав дипломат.

      За словами кубинського міністра, ці польоти ніяк не пов'язані з наданням гуманітарної допомоги Венесуелі, яку просуває частина міжнародного співтовариства.

      Керівництво Куби закликало світову спільноту виступити на захист миру і поваги національного суверенітету Боліваріанської Республіки.

      "Необхідно дотримуватися шляху діалогу і безумовної поваги суверенітету Венесуели", – зазначив глава відомства.

      За його словами, адміністрація США чинить тиск на країни – члени ООН для прийняття свого проекту резолюції з врегулювання кризи, який містить заклик до проведення у Венесуелі нових президентських виборів.

      Варто зауважити, що звинувачення у сторону США пролунали після того, як президент Дональд Трамп, під час виступу у Міжнародному університеті штату Флорида, заявив, що військові Куби контролюють Венесуелу та безпосередньо Ніколаса Мадуро.

      Бруно Родрігес заявив тоді, що у Венесуелі немає військових з Куби та зажадав від Вашингтона доказів.

      Що відбувається у Венесуелі?

      – Тисячі людей 23 січня 2019 року вийшли на протест із вимогою скинути диктатора Ніколаса Мадуро.

      Лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе "тимчасовим президентом" країни, про підтримку опозиціонеру заявили чимало країн світу.

      – Диктатора Мадуро підтримують очільник Кремля Володимир Путін та президент Білорусі Олександр Лукашенко.

      – Правоохоронні органи підтвердили 24 каналу, що на підмогу Мадуро приїхали найманці "Вагнера", у Росії все заперечують.

      – В ході протестів і сутичок із поліцією вже загинуло щонайменше 40 людей, затримали приблизно 900 активістів, серед них – 80 дітей.

      – 26 січня Франція та Іспанія заявили, що висувають ультиматум Мадуро: вони вимагають впродовж восьми днів оголосити вибори у Венесуелі.

      – 3 лютого Трамп заявив про можливість військового втручання у Венесуелу.

      – Згодом низка країн направила гуманітарну допомогу країні, проте диктатор Мадуро закрив кордони Венесуели. Окрім цього, він звинуватив США у тому, що вони надіслали зіпсовані продукти жителям Венесуели і додав: метою доставки гуманітарної допомоги є отруєння населення країни.

      До якого стану довів Венесуелу Мадуро?За шість років перебування Мадуро при владі національна валюта – болівар – девальвувала гігантськими темпами: наприкінці 2018 рівень інфляції сягнув 1 мільйона 300 тисяч відсотків. Жителі Венесуели потерпають від нестачі продуктів: у периферійних районах країни бідняки змушені їсти котів, собак та щурів. З країни виїхало майже три мільйони громадян, що більше, ніж 10% усього населення.

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      Теги: Новини політики Венесуела Куба Латинська Америка Новини США Дональд Трамп
      Джерело: 24 Канал
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