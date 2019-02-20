Куба звинуватила США у переміщенні військ до Венесуели

Очільник МЗС Куби Бруно Родрігес звинуватив у вівторок США у перекиданні військ до Венесуели. Куба закликала світову спільноту виступити на захист миру і поваги суверенітету Боліваріанської Республіки. Звинувачення пролунали після заяви Трампа про контроль Мадуро Кубою.

Про це Родрігес заявив під час виступу на прес-конференції у Гавані.

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У мене є всі дані, які дозволяють стверджувати, що здійснюються польоти з американських баз, де діють підрозділи спеціальних операцій і морська піхота, використовувані для таких акцій, в рамках підготовки дій проти Венесуели,

– сказав дипломат.

За словами кубинського міністра, ці польоти ніяк не пов'язані з наданням гуманітарної допомоги Венесуелі, яку просуває частина міжнародного співтовариства.

Керівництво Куби закликало світову спільноту виступити на захист миру і поваги національного суверенітету Боліваріанської Республіки.

"Необхідно дотримуватися шляху діалогу і безумовної поваги суверенітету Венесуели", – зазначив глава відомства.

За його словами, адміністрація США чинить тиск на країни – члени ООН для прийняття свого проекту резолюції з врегулювання кризи, який містить заклик до проведення у Венесуелі нових президентських виборів.

Варто зауважити, що звинувачення у сторону США пролунали після того, як президент Дональд Трамп, під час виступу у Міжнародному університеті штату Флорида, заявив, що військові Куби контролюють Венесуелу та безпосередньо Ніколаса Мадуро.

Бруно Родрігес заявив тоді, що у Венесуелі немає військових з Куби та зажадав від Вашингтона доказів.

#US President infamously accused #Cuba of maintaining private army in #Venezuela. I urge him to provide evidence. Our government strongly and categorically rejects such slanders. (1/2) — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) 19 лютого 2019 р.

Що відбувається у Венесуелі?

– Тисячі людей 23 січня 2019 року вийшли на протест із вимогою скинути диктатора Ніколаса Мадуро.

– Лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе "тимчасовим президентом" країни, про підтримку опозиціонеру заявили чимало країн світу.

– Диктатора Мадуро підтримують очільник Кремля Володимир Путін та президент Білорусі Олександр Лукашенко.

– Правоохоронні органи підтвердили 24 каналу, що на підмогу Мадуро приїхали найманці "Вагнера", у Росії все заперечують.

– В ході протестів і сутичок із поліцією вже загинуло щонайменше 40 людей, затримали приблизно 900 активістів, серед них – 80 дітей.

– 26 січня Франція та Іспанія заявили, що висувають ультиматум Мадуро: вони вимагають впродовж восьми днів оголосити вибори у Венесуелі.

– 3 лютого Трамп заявив про можливість військового втручання у Венесуелу.

– Згодом низка країн направила гуманітарну допомогу країні, проте диктатор Мадуро закрив кордони Венесуели. Окрім цього, він звинуватив США у тому, що вони надіслали зіпсовані продукти жителям Венесуели і додав: метою доставки гуманітарної допомоги є отруєння населення країни.

До якого стану довів Венесуелу Мадуро?За шість років перебування Мадуро при владі національна валюта – болівар – девальвувала гігантськими темпами: наприкінці 2018 рівень інфляції сягнув 1 мільйона 300 тисяч відсотків. Жителі Венесуели потерпають від нестачі продуктів: у периферійних районах країни бідняки змушені їсти котів, собак та щурів. З країни виїхало майже три мільйони громадян, що більше, ніж 10% усього населення.