Куба звинуватила США у переміщенні військ до Венесуели
Очільник МЗС Куби Бруно Родрігес звинуватив у вівторок США у перекиданні військ до Венесуели. Куба закликала світову спільноту виступити на захист миру і поваги суверенітету Боліваріанської Республіки. Звинувачення пролунали після заяви Трампа про контроль Мадуро Кубою.
Про це Родрігес заявив під час виступу на прес-конференції у Гавані.
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У мене є всі дані, які дозволяють стверджувати, що здійснюються польоти з американських баз, де діють підрозділи спеціальних операцій і морська піхота, використовувані для таких акцій, в рамках підготовки дій проти Венесуели,
– сказав дипломат.
За словами кубинського міністра, ці польоти ніяк не пов'язані з наданням гуманітарної допомоги Венесуелі, яку просуває частина міжнародного співтовариства.
Керівництво Куби закликало світову спільноту виступити на захист миру і поваги національного суверенітету Боліваріанської Республіки.
"Необхідно дотримуватися шляху діалогу і безумовної поваги суверенітету Венесуели", – зазначив глава відомства.
За його словами, адміністрація США чинить тиск на країни – члени ООН для прийняття свого проекту резолюції з врегулювання кризи, який містить заклик до проведення у Венесуелі нових президентських виборів.
Варто зауважити, що звинувачення у сторону США пролунали після того, як президент Дональд Трамп, під час виступу у Міжнародному університеті штату Флорида, заявив, що військові Куби контролюють Венесуелу та безпосередньо Ніколаса Мадуро.
Бруно Родрігес заявив тоді, що у Венесуелі немає військових з Куби та зажадав від Вашингтона доказів.
Що відбувається у Венесуелі?
– Тисячі людей 23 січня 2019 року вийшли на протест із вимогою скинути диктатора Ніколаса Мадуро.
– Лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе "тимчасовим президентом" країни, про підтримку опозиціонеру заявили чимало країн світу.
– Диктатора Мадуро підтримують очільник Кремля Володимир Путін та президент Білорусі Олександр Лукашенко.
– Правоохоронні органи підтвердили 24 каналу, що на підмогу Мадуро приїхали найманці "Вагнера", у Росії все заперечують.
– В ході протестів і сутичок із поліцією вже загинуло щонайменше 40 людей, затримали приблизно 900 активістів, серед них – 80 дітей.
– 26 січня Франція та Іспанія заявили, що висувають ультиматум Мадуро: вони вимагають впродовж восьми днів оголосити вибори у Венесуелі.
– 3 лютого Трамп заявив про можливість військового втручання у Венесуелу.
– Згодом низка країн направила гуманітарну допомогу країні, проте диктатор Мадуро закрив кордони Венесуели. Окрім цього, він звинуватив США у тому, що вони надіслали зіпсовані продукти жителям Венесуели і додав: метою доставки гуманітарної допомоги є отруєння населення країни.
До якого стану довів Венесуелу Мадуро?За шість років перебування Мадуро при владі національна валюта – болівар – девальвувала гігантськими темпами: наприкінці 2018 рівень інфляції сягнув 1 мільйона 300 тисяч відсотків. Жителі Венесуели потерпають від нестачі продуктів: у периферійних районах країни бідняки змушені їсти котів, собак та щурів. З країни виїхало майже три мільйони громадян, що більше, ніж 10% усього населення.
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