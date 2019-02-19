Ви ризикуєте втратити все, – Трамп звернувся до військових Венесуели

Президент США Дональд Трамп запропонував військовим Венесуели підтримати опозицію. Він вважає: якщо військові все ж продовжать захищати диктатора Мадуро, то "можуть втратити все".

Глава Білого дому запропонував венесуельським військовослужбовцям підтримати опозицію країни, зокрема, пропустити гуманітарний конвой і, відповідно, бути амністованими. У протилежному разі вони можуть "втратити все". З такою заявою Трамп виступив в Міжнародному університеті штату Флорида в Маямі, передає ТАСС.

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"Вважаю, що венесуельські збройні сили і їх командування грають життєво важливу роль у процесі мирного переходу до демократії. Якщо ви вибираєте цей шлях, у вас з'явиться можливість допомогти створити безпечне і щасливе майбутнє для всього народу Венесуели. Ви можете вибрати й інший шлях, продовжуючи підтримувати Мадуро", – сказав Трамп.

Проте американський лідер описав ситуацію, у якій опиняться венесуельські військові в разі підтримки диктатора.

У цьому разі ви не зможете знайти ні притулку, ні легкого виходу, ніякого шляху назад. Ви втратите все,

– наголосив Трамп.

Він закликав військовослужбовців республіки скористатися пропозицією лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо, підтримати його і отримати амністію, щоб "прожити своє життя в мирі зі своїми сім'ями".

"Ви не повинні слідувати наказам Мадуро, блокувати гуманітарну допомогу, погрожувати і використовувати будь-яку форму насильства щодо мирних демонстрантів, лідерів опозиції, членів Національної асамблеї, президента Гуайдо", – додав американський лідер.

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Зазначимо, що помічник президента США із нацбезпеки Джон Болтон раніше стверджував, що венесуельські генерали таємно ведуть переговори із опозицією.

"Я можу сказати, що ключові генерали та політики, які підтримують Мадуро, ведуть постійні переговори з опозицією. Мадуро цього не помічає, це відбувається неочевидно. Однак вони ведуть переговори", – сказав Болтон.

Що відбувається у Венесуелі?

– Тисячі людей 23 січня 2019 року вийшли на протест із вимогою скинути диктатора Ніколаса Мадуро.

– Лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе "тимчасовим президентом" країни, про підтримку опозиціонеру заявили чимало країн світу.

– Диктатора Мадуро підтримують очільник Кремля Володимир Путін та президент Білорусі Олександр Лукашенко.

– Правоохоронні органи підтвердили 24 каналу, що на підмогу Мадуро приїхали найманці "Вагнера", у Росії все заперечують.

– В ході протестів і сутичок із поліцією вже загинуло щонайменше 40 людей, затримали приблизно 900 активістів, серед них – 80 дітей.

– 26 січня Франція та Іспанія заявили, що висувають ультиматум Мадуро: вони вимагають впродовж восьми днів оголосити вибори у Венесуелі.

– 3 лютого Трамп заявив про можливість військового втручання у Венесуелу.

– Згодом низка країн направила гуманітарну допомогу країні, проте диктатор Мадуро закрив кордони Венесуели. Окрім цього, він звинуватив США у тому, що вони надіслали зіпсовані продукти жителям Венесуели і додав: метою доставки гуманітарної допомоги є отруєння населення країни.

До якого стану довів Венесуелу Мадуро?За шість років перебування Мадуро при владі національна валюта – болівар – девальвувала гігантськими темпами: наприкінці 2018 рівень інфляції сягнув 1 мільйона 300 тисяч відсотків. Жителі Венесуели потерпають від нестачі продуктів: у периферійних районах країни бідняки змушені їсти котів, собак та щурів. З країни виїхало майже три мільйони громадян, що більше, ніж 10% усього населення.